وكالات: عروض تذاكر الطيران «محدودة» وتتركز في محطات سياحية

قالت وكالات سفر إن شركات طيران طرحت عروضاً على تذاكر السفر إلى وجهات محددة ضمن شبكتها العالمية، وهي متاحة للحجز حالياً، وصالحة للسفر ابتداء من النصف الثاني من يناير الجاري وحتى نهاية فبراير المقبل، لافتة إلى أن العروض «محدودة» وجزئية، وتشمل نسبة لا تتعدى 10% من المقاعد المتاحة على الرحلة، وتتركز في وجهات سياحية بالدرجة الأولى، فيما تقل إلى محطات «شرق أوسطية».

وأرجعت محدودية وقلة العروض خلال هذه الفترة، مقارنة بسنوات سابقة، إلى استمرار وتيرة الطلب القوي على السفر، خصوصاً إلى الوجهات التي يعتاد سكان الدولة السفر إليها، متوقعة أن تطرح شركات الطيران خلال الأسابيع المقبلة عروضها الخاصة بفصل الربيع وإجازة الصيف.

عروض جزئية

وقال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، لـ«الإمارات اليوم»: «لجأت شركات طيران إلى طرح عروض على تذاكر السفر تتركز في الوجهات السياحية بأوروبا وبعض المحطات القريبة نسبياً»، مشيراً إلى أن «الناقلات الجوية تستهدف تشجيع السفر إلى المحطات التي يتراجع فيها الطلب، مع انتهاء موسم الذروة».

وأضاف: «العروض صالحة للحجز حالياً، والسفر خلال النصف الثاني من يناير الجاري وحتى نهاية فبراير المقبل»، لافتاً إلى أن نصيب الوجهات الشرق الأوسطية من العروض أقل، مقارنة بالمحطات السياحية في أوروبا، كما أن العروض جزئية وتشمل نسبة لا تتعدى 10% من المقاعد المتاحة على الرحلة، في ظل قوة الطلب على السفر.

وأكد سركيس أن أسعار هذه العروض أقل مقارنة بمستوياتها المعتادة، نظراً إلى أنها محدودة المدة، وتسري على وجهات معنية دون غيرها، موضحاً أن العروض تستثني فترة الذروة خلال مارس المقبل، تزامناً مع إجازة المدارس وعطلة عيد الفطر.

وأكد أن هذه العروض تشكّل فرصة للراغبين في السفر إلى محطات سياحية خلال هذه الفترة وقضاء إجازات فيها، متوقعاً أن يظل الطلب على السفر خلال العام الجاري قوياً، مقارنة بمستويات العام الماضي.

قوة الطلب

من جهته، أرجع المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، تراجع العروض التي تطرحها شركات الطيران، خصوصاً إلى وجهات شرق أوسطية، إلى قوة الطلب على السفر إلى هذه الوجهات.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «العروض التي طرحتها شركات الطيران هذا الشتاء تشمل وجهات مختارة، تستهدف رفع الطلب على السفر بالدرجة الأولى»، لافتاً إلى أن «العروض تتركز في وجهات سياحية بأوروبا الغربية والشرقية، فضلاً عن وجهات جزر المحيط الهندي».

وتابع: «بالنظر إلى فترة ما قبل جائحة (كوفيد-19)، عادة ما كانت الناقلات الجوية تكثّف عروض الشتاء لتذاكر الطيران إلى مختلف الوجهات بعد إجازة رأس السنة الميلادية، بما في ذلك الوجهات في منطقة الشرق الأوسط، لكننا نشهد حالياً عروضاً أقل، ذلك أن الطلب على السفر بين يناير وفبراير خلال العام الجاري تحديداً، لايزال قوياً، نظراً إلى أن شهر رمضان المبارك سيبدأ مبكراً، وبالتالي فإن المزيد من المسافرين يتطلعون إلى السفر قبيل شهر الصوم سواء بغرض العمل أو الزيارة».

وتوقع منصور أن تطرح شركات الطيران عروضاً إضافية، للسفر خلال الفترة التي تلي إجازة عيد الفطر، وللسفر خلال فصل الصيف، وأن تكون هذه العروض والأسعار الخاصة بها صالحة للحجز والسفر ضمن إطار زمني محدد.

موجة تصحيح

وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لـ«شركة دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي: «شهدت أسعار تذاكر الطيران موجة تصحيح كبيرة خلال الفترة الحالية، مقارنة بمستوياتها خلال موسم العطلات في ديسمبر 2024»، مشيراً إلى أن الأسعار تراجعت بنسب ملحوظة للسفر حالياً.

وأضاف أهلي: «الطلب على السفر لايزال قوياً، وبالتالي لم نشهد هذا الإقبال الكبير من قبل شركات طيران لطرح عروض على تذاكر السفر، خصوصاً إلى المحطات التي يعتاد سكان الدولة السفر إليها»، لافتاً إلى أن السفر بغرض الأعمال يشهد طلباً متزايداً خلال يناير وفبراير من العام الجاري، فيما يسجل تراجعاً خلال شهر رمضان.

وتوقع أهلي أن تلجأ شركات الطيران خلال الأسابيع المقبلة إلى طرح عروضها الخاصة خلال شهر رمضان وفترة الربيع وفصل الصيف، مشيراً إلى أن المزيد من الناقلات الجوية تتهيأ لإعلان هذه العروض التي ستسري على فترات محددة، وفق وشروط وأحكام خاصة بالأسعار الترويجية.

وقال: «مقارنة بالسنوات الماضية، يشهد شهرا يناير وفبراير من العام الجاري طلباً أكبر على السفر، مع ارتفاع معدلات الإشغال على الرحلات الجوية إلى مختلف الوجهات».

بدر أهلي:

. أسعار تذاكر الطيران شهدت موجة تصحيح كبيرة خلال الفترة الحالية، مقارنة بمستويات ديسمبر 2024.

صلاح منصور:

. العروض تتركز في وجهات سياحية بأوروبا الغربية والشرقية، فضلاً عن وجهات جزر المحيط الهندي.

ناروز سركيس:

. الناقلات الجوية تستهدف تشجيع السفر إلى محطات يتراجع فيها الطلب مع انتهاء موسم الذروة.

. العروض تستثني فترة الذروة خلال مارس المقبل، تزامناً مع إجازة المدارس وعطلة عيد الفطر.