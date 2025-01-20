مشروعات «كهرباء دبي» في حتا تدعم الاستدامة وتعزز التنمية بالمنطقة

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تنفيذ مجموعة من المشروعات المبتكرة والطموحة في منطقة حتا بهدف تعزيز الاستدامة، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون حتّا نموذجاً عالمياً في التناغم بين الإنسان والطبيعة ورمزاً لابتكار مستدام يعكس طموح دولة الإمارات.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، بأن من بين المشروعات التي تنفذها في حتا، مشروع «شلالات حتا المستدامة»، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ديسمبر 2024، ونفذته الهيئة بكلفة تبلغ نحو 60 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية ليكون هذا المشروع واجهة سياحية مميزة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدفع مسارات التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة والاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية وإيجاد حلول مستدامة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، وتنفيذاً لتوجيهات سموه في أن تكون حتّا مركز جذب سياحياً واستثمارياً مع الحفاظ على تراث المدينة وطبيعتها الجذابة، نواصل تنفيذ مشاريع تطويرية مبتكرة بهدف الإسهام في تطوير حتا وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيها، إضافة إلى تعزيز مقومات السياحة البيئية في دولة الإمارات».

وأضاف الطاير: «تسهم المشاريع التي ننفذها في حتا، بما في ذلك شلالات حتا المستدامة، بدور مهم في تعزيز السياحة الداخلية والاستدامة البيئية للمنطقة عبر تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع، ونحرص في تنفيذ مشاريعنا على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم العوامل الجيولوجية للمنطقة، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية للحفاظ على محمية حتا الجبلية وليتناغم المشروع مع محيطه، ويقدم تجربة نوعية وفريدة لسياح دولة الإمارات والإسهام في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية بالدولة، كما حرصنا على استخدام مواد مستدامة ‏تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على جميع تفاصيل المشروع».

شلالات حتا المستدامة

تضمن المشروع استخدام منحدر سد حتا كشلال مياه ينحدر من السد العلوي لمحطة حتّا الكهرومائية ليكون قناة مائية تنتشر على ضفتيها متاجر التجزئة والمطاعم والكافيهات، وتمت الاستفادة من منحدر سد حتا في إبداع أكبر لوحة في العالم بالموزاييك الصخري، وفقاً لـ«غينيس للأرقام القياسية»، وتم تنفيذ الجدارية، التي تحمل صورة تاريخية للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، تعود إلى مرحلة قيام دولة الاتحاد، باستخدام 1.2 مليون قطعة من الرخام الطبيعي على مساحة إجمالية بلغت 2199 متراً مربعاً.

متاجر التجزئة

وتنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواطني حتا، لخلق فرص عمل إضافية وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، سيتم توزيع جميع متاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب الأطفال مجاناً على مواطني منطقة حتا وفق ضوابط محددة، وذلك لخلق فرص استثمارية لأهالي المنطقة وشبابها.

محطة كهرومائية

وضمن جهودها لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، تنفذ الهيئة مشروع محطة توليد الكهرباء بتقنية الطاقة المائية المخزنة بقدرة 250 ميغاواط في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستصل سعتها التخزينية إلى 1500 ميغاواط ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وستعتمد المحطة في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي تم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

وإضافة إلى المحطة الكهرومائية، تم الانتهاء من إنشاء مشروع إنشاء محطات الفلترة الدقيقة للمياه بنظام التقطير الدقيق (ثلاثة ملايين غالون من المياه يومياً)، والتي تستخدم مياه سد حتا أثناء حالات الطوارئ، كما انتهت الهيئة و«الاتحاد للماء والكهرباء» من تنفيذ مشروع الربط المائي الاستراتيجي في منطقة مصفوت، والذي يسمح بتبادل حتى مليوني غالون يومياً من مياه الشرب للاستخدام في حالات الطوارئ ولأي أغراض أخرى.

وأنجزت الهيئة وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) مشروع الربط الاستراتيجي في منطقة المدام، الذي يسمح بإمدادات مياه إضافية (نحو 35 مليون غالون يومياً) للاستخدام في حالات الطوارئ بين الجهتين وذلك لتقليل تأثير الانقطاعات المحتملة أثناء ظروف التشغيل العادية، وتسهم الهيئة بمشاريع ومبادرات أخرى في منطقة حتا، تشمل مبادرة «شمس دبي الهادفة إلى تشجيع أصحاب المباني والمنازل لتركيب لوحات كهروضوئية على الأسطح لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة.

كما بدأت الهيئة تشغيل خزان المياه الذي نفذته في منطقة حتا بسعة تبلغ 30 مليون غالون من المياه المحلاة.