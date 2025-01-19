«شراع»: الحصول على تمويل أولي أو رأسمال استثماري عقبة أمام تقدّم رواد الأعمال المبتدئين

تنطلق فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يومي الأول والثاني من فبراير المقبل في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. ويجمع المهرجان مجتمع ريادة الأعمال في الشارقة، ويوفر فرصاً للتواصل وتبادل المعرفة مع نخبة من رواد الأعمال العالميين، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى الاستراتيجية، وتعزيز التواصل مع الخبراء الماليين وقادة الأعمال.

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) سارة عبدالعزيز بلحيف النعيمي: «غالباً ما تبدأ الرحلة الريادية بفكرة ملهمة، لكن الطريق نحو النجاح محفوف بتحديات مالية متعددة، ويمثّل الحصول على تمويل أولي، أو رأسمال استثماري، أو آليات تمويل بديلة، عقبة كبيرة تعيق تقدّم رواد الأعمال المبتدئين، كما تسهم الطبيعة التنافسية للأسواق في تفاقم صعوبة إقناع المستثمرين بالمصادقة على أفكار مبتكرة، لم يتم إثباتها عملياً بعد». وأضافت النعيمي: «حتى مع توفر التمويل الأولي، فإن استدامة القدرة التشغيلية تتطلب اتباع منهج دقيق في إعداد الميزانية، إذ يمثّل سوء إدارة التدفق النقدي الناتج عن النفقات غير المتوقعة، أحد الأسباب الرئيسة لتوقف نمو الأعمال أو فشلها».

وتابعت: «وفي الوقت الذي يعد فيه التوسع هدفاً مرغوباً لأي شركة، فإنه يتطلب التزامات مالية متوازنة واستراتيجية، وهنا تكمن أهمية الخطط الاستباقية، وإدارة المخاطر لتجنّب الإفراط في التوسع خلال مراحل النمو، لذلك يحتاج رواد الأعمال إلى فهم هذه الجوانب بشكل كامل، لتعزيز فرص نجاحهم وكسب ثقة المستثمرين».

وأكدت النعيمي أن تمكين رواد الأعمال برؤى مالية عملية يمثّل أساساً لتحقيق النجاح، مشيرة إلى أن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024 يعالج هذه التحديات مباشرة، من خلال برنامج شامل من الحوارات وورش العمل لتطوير معارف المشاركين بأحدث استراتيجيات الإدارة المالية التي تعزز النمو والاستدامة.

وأشارت إلى أن قوة شبكة العلاقات لها تأثير مباشر في النجاح المالي لرواد الأعمال، وقالت: «من خلال تخصيص خمس منصات و10 مناطق، يسهم مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في تسهيل التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء، موفراً أرضية راسخة للتعاون وتبادل المعرفة وفرص التمويل. فإلى جانب المعارف والمهارات التي يتيحها، يقدّم المهرجان فرصاً حصرية للحوار، والتواصل مع قادة كبريات المؤسسات المحلية والدولية ورواد الأفكار المبتكرة».

وتابعت: «إن رواد الأعمال المتسلحين بالفهم الشامل والحنكة المالية مؤهلون بشكل أفضل للتغلب على المخاطر، والاستفادة من الفرص وتعزيز النمو على المدى الطويل، لهذا تتطلب معالجة هذه الفجوات مبادرات شاملة ومدروسة تستهدف المنظومة الريادية، وهو الدور الذي يلعبه مهرجان الشارقة لريادة الأعمال».