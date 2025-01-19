متعاملون: أسعار تذاكر الطيران إلى سورية تنخفض بنسب تجاوز 50%

أكد متعاملون أن العديد من الرحلات الجوية إلى سورية يشهد ارتفاعاً كبيراً في السعة المقعدية، يصل إلى 100%، لاسيما أن العديد من تلك الرحلات يرفع لافتة «كاملة العدد» للحجوزات المتأخرة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار تذاكر الطيران تشهد حالياً انخفاضاً ملحوظاً بنسب تفوق 50%، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن أسعار التذاكر ذهاباً وإياباً (ترانزيت)، تراوح حالياً بين 2800 و4200 درهم، بعد أن وصل السعر إلى 6200 درهم خلال الفترة الماضية، خصوصاً للحجوزات المتأخرة.

وقال مسؤولان في وكالتي سفر وسياحة لـ«الإمارات اليوم» إن العرض والطلب هما المعيار الأساسي لأسعار تذاكر الطيران، مشيرين إلى أن عودة شركة طيران لتشغيل رحلات جوية عبر اتفاق مع شركة طيران أخرى، أتاح تذاكر أكثر، وبالتالي حدوث انخفاض جزئي في الأسعار.

آراء متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل باسل توفيق إنه يحاول من أيام عدة حجز تذاكر طيران له ولعائلته للسفر إلى سورية، إلا أنه وجد أن الرحلات المناسبة له كاملة العدد، ولا مقاعد متوافرة ضمن التواريخ التي يريدها.

وأضاف: «استطعت أخيراً حجز تذاكر طيران على رحلة تغادر الإمارات الأسبوع المقبل (ترانزيت)، ووجدت أن الأسعار مرتفعة، لكنها أقل من الفترة الماضية، إذ بلغ سعر التذكرة ذهاباً وإياباً 4200 درهم، مقابل أكثر من 6000 درهم سعر التذكرة سابقاً، بانخفاض يبلغ 30%».

من جانبه، قال المتعامل عدنان سراج: «العديد من الرحلات الجوية، خصوصاً ذات الحجوزات المتأخرة إلى سورية ومنها، كاملة العدد، ومن الصعب توافر تذاكر سفر إلا على درجة رجال الأعمال، وإن وجدت فهي باهظة الثمن»، لافتاً إلى أن سعر تذاكر السفر إلى سورية لايزال مرتفعاً حالياً، لكنه أقل مما كان عليه خلال الفترة القريبة الماضية.

وأوضح أن سعر تذكرة السفر ذهاباً وإياباً على متن رحلة لإحدى شركات الطيران يبلغ نحو 4000 درهم، مقابل 3000 درهم تقريباً على رحلة لشركة أخرى، في حين تعدى سعر تذكرة السفر في الفترة السابقة 6000 درهم، ما يعني أن الأسعار انخفضت بنسبة تراوح بين 33 و50%، مشيراً إلى أن وجود خيارات أكثر يسهل على المسافرين، ويجعل سعر التذاكر أقل.

في السياق نفسه، قال المتعامل يوسف غسان: «العديد من رحلات الطيران إلى سورية كاملة العدد حالياً، وقد استطعت حجز تذاكر سفر لعائلتي بعد 10 أيام من الآن»، مشيراً إلى أن سعر تذكرة الطيران على متن رحلات إحدى الشركات بلغ 4100 درهم (ترانزيت)، في ما بلغ سعر التذكرة لشركة طيران أخرى 3250 درهماً، مقابل 6200 درهم خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض يراوح بين 34 و47.6%.

عرض وطلب

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة نيرفانا القابضة»، علاء العلي، إن العرض والطلب هما المعيار الأساسي لأسعار تذاكر الطيران، لافتاً إلى أن «الأسعار الخاصة برحلات سورية سجلت ارتفاعاً كبيراً جاوز 100% خلال الفترة الأخيرة، إلا أن إتاحة عدد أكبر من التذاكر بعد عودة شركة طيران لتشغيل رحلاتها عبر اتفاقات مع شركة طيران أخرى، أتاح تذاكر سفر أكثر، وبالتالي حدوث انخفاض جزئي في الأسعار».

وأضاف: «هناك نقص في المعروض من تذاكر الطيران، نتيجة لقلة عدد الناقلات الجوية التي تشغل رحلاتها إلى سورية، فضلاً عن ارتفاع الطلب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكل لافت».

طلب كبير

وقال المدير العام لـ«شركة الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم: «ارتفع عدد شركات الطيران التي تشغل رحلات منتظمة بين الإمارات وسورية إلى شركتين، مقابل شركة واحدة خلال الفترة الماضية، بعد توقف شركة ثالثة عن تشغيل رحلاتها أخيراً، وبالتالي، أصبح المعروض من التذاكر المتاحة أكبر، ما أدى إلى انخفاض أسعار التذاكر، لاسيما مع وجود طلب كبير لا تتم تلبيته».

وأكد أن تشغيل رحلات جوية عبر عدد أكبر من شركات الطيران يؤدي إلى زيادة المنافسة، وخفض أسعار التذاكر.