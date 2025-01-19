«لايت هاوس»: استمرار زخم الطلب على السياحة والسفر في دبي

قالت شركة «لايت هاوس - أو تي إيه»، إنها رصدت «ارتفاعاً كبيراً» في الطلب على السياحة والسفر إلى دبي، مشيرة إلى زخم متواصل خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل، تماشياً مع مستويات الأداء التي تحققت في ديسمبر الماضي تزامناً مع موسم الأعياد.

وأظهرت بيانات الشركة المتخصصة في بيانات قطاع السياحة والسفر، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استمرار الطلب ليصل إلى ذروته في الأسبوع الذي يبدأ من 17 فبراير المقبل، لافتة إلى ارتفاع كبير في عمليات البحث عن دبي كوجهة للزيارة، وشمل رحلات الطيران والإقامات الفندقية.

وكشفت الشركة استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، أن عمليات البحث عن رحلات الطيران إلى الإمارة شهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت نحو 36.5% خلال الأسبوع الذي انتهى في 30 ديسمبر الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي بدأ في 13 يناير الجاري.

وبحسب البيانات، فإن البحث عن الإقامات الفندقية في دبي سجل نمواً بنسبة 44% خلال الأسبوع الذي انتهى في 30 ديسمبر الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي بدأ في 13 يناير الجاري.

وأوضحت أن المملكة المتحدة حلت في المركز الأول كأبرز الأسواق بحثاً عن رحلات طيران إلى دبي، تلتها ألمانيا وإيطاليا في المركزين الثاني والثالث، والهند وفرنسا في المركزين الرابع والخامس، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعمليات البحث عن إقامات فندقية في دبي، تحتل الهند المركز الأول، تليها المملكة المتحدة ودولة الإمارات، وألمانيا وروسيا في المركزين الرابع والخامس.

يشار إلى أن دبي سجلت مستويات أداء قوية في الطلب على السياحة والسفر خلال موسم الأعياد في ديسمبر الماضي، مع وصول المعدّل العام للإشغال الفندقي إلى 93.7%، لتتفوق الإمارة بذلك على أداء أبرز الوجهات السياحية في العالم، بما فيها مدن لندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وطوكيو، وفقاً لمجموعة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق.

وقالت مطارات دبي في وقت سابق، إن مطار دبي الدولي حقق بداية قياسية في عام 2025، مع توقعات باستقبال 4.3 ملايين مسافر خلال أول أسبوعين من العام الجاري، الأمر الذي يمهد الطريق لأكثر أشهر يناير ازدحاماً على الإطلاق.

وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطاب الإمارة 16.79 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، مقارنة بـ15.37 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 9%.

. المملكة المتحدة حلت في المركز الأول كأبرز الأسواق بحثاً عن رحلات طيران إلى دبي.