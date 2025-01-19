«كهرباء دبي» تنظم فعاليات لزراعة أشجار القرم

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة تشمل سلسلة من الفعاليات، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، لزراعة أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية، إضافة إلى تنظيف شاطئ المحمية التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في دبي. شارك في الفعاليات أكثر من 500 من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفو بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. ونجح المشاركون في زراعة 6850 شجرة من أشجار القرم، وإزالة 256 كيلوغراماً من البلاستيك عن شاطئ المحمية.