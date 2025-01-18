23.33 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام

سجّلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 30.42 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى تعاملات يوم أمس (الجمعة)، أي خلال الـ(12 يوماً الأولى من 2025)، كما بلغت مبيعات عقارات دبي خلال الفترة نفسها نحو 23.33 مليارات درهم بعد تنفيذ 7.1 آلاف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية خلال تلك الفترة من العام الجاري جاءت منطقة «نخلة جبل علي» بقيمة 1.95 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 91 صفقة، ثم منطقة «مدينة المطار» بنحو 6.27 مليارات درهم نتجت عن تنفيذ 77 صفقة، ثم منطقة «اليلايس 1» بنحو 1.23 مليار درهم نتجت عن تنفيذ 741 صفقة.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية في تلك الفترة أيضاً 5.83 مليارات درهم من خلال 1466 إجراء. أما قيمة الهبات العقارية في تلك الفترة أيضاً فبلغت نحو 1.26 مليار درهم من خلال 362 إجراء.

وخلال تعاملات الأسبوع، تجاوزت قيمة التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي، خلال أسبوع، حاجز 12.1 مليار درهم نتجت عن 4410 إجراءات. وحققت المبيعات الإجمالية تسعة مليارات درهم، من خلال 3126 صفقة، جاء أعلاها ضمن منطقة اليفرة 1، بنحو 570 مليون درهم نتجت عن 100 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون 2.6 مليار درهم نتجت عن 1121 إجراء. تصدرت منطقة «جميرا فيليج سيركل» المركز الأول بـ588 مليون درهم من خلال 202 إجراء.

وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة كوجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع كركيزة اقتصادية قوية تدعم التطور والنمو المستدام.