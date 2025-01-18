تسهيلات جديدة لنقل خدمات الهاتف «الأرضي» من مشغّل لآخر

أتاحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، تسهيلات جديدة للمشتركين في خدمات الهاتف الثابت (الأرضي) لنقل خدمات هاتفهم من مشغل لآخر.

وقالت في منشور لها أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يمكن للمشتركين في خدمات الهاتف الثابت في كل مناطق الدولة، اعتباراً من أمس، نقل أرقام الهاتف الأرضي من المشغل الحالي إلى المشغل الآخر، دون الحاجة إلى تغيير الرقم، مع نقل جميع الخدمات المرتبطة به، وتثبيت أجهزة جديدة دون الحاجة لدفع أي رسوم إضافية بسبب عملية النقل.

وأوضحت أنه يمكن لجميع الأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمة نقل الهاتف الثابت، مع التسجيل كمتعامل جديد مع المشغل الجديد باستخدام الهوية الإماراتية.

ونوهت بأنه قد يتم رفض طلب النقل إذا كانت تفاصيل المتعامل المقدمة إلى المرخص له الجديد، غير كاملة أو لا تتطابق مع المعلومات المسجلة لدى المرخص له القديم، إضافة إلى ذلك قد يتم رفض النقل إذا كان الخط المنقول قيد التعليق، مشيرة إلى أنه يجب أن يقبل المشغل الجديد طلب خدمة المتعامل في موقعه، من خلال تقديم الخدمة عبر شبكته أو باستخدام خدمة تدفق البيانات (السيل الرقمي)، وإلا فقد لا يتمكن المشغل الجديد من قبول المتعامل الجديد.

وشددت على أنه يجب دفع جميع المبالغ المستحقة إلى المشغل القديم، بعد نقل الرقم إلى المشغل الجديد، وإلا فقد يتم قطع الخط بالكامل مع المشغل الجديد، حتى يقوم المشترك بتسوية جميع المبالغ المستحقة للمشغل القديم.

ولفتت إلى أنه في حالة اشتراك المتعامل في حزمة تشمل الخدمات الصوتية وغير الصوتية، ينتج عن نقل رقم الهاتف الثابت، إلغاء جزء الخدمات غير الصوتية من الحزمة، أما إذا اشترك المتعامل في الخدمات غير الصوتية مع المرخص له القديم، كخدمات مستقلة متعددة (وليست حزمة)، وهنا يحتاج المتعامل إلى التعامل مع المرخص له القديم، فيما يتعلق باستمرار أو إلغاء الخدمة المستقلة غير الصوتية.

وأشارت إلى أنه قد يحدث بعض الانقطاع للخدمة أثناء عملية النقل أو قد لا يحدث أبداً، ويمكن أن يستمر عمل الرقم الحالي والخدمات المرتبطة به حتى النقطة التي يتم فيها تثبيت المعدات الجديدة وتبدأ الخدمات الجديدة في العمل.