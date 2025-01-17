تعاون بين "الاتحادية للضرائب" و"أكاديمية أبوظبي العالمي" لتوفير تعليم مُتخصِّص في مجال الضرائب

عززت الهيئة الاتحادية للضرائب شراكتها الاستراتيجية مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتبادل الخبرات ومواكبة المُستجدات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وتوفير تعليم مُتخصِّص في مجال الضرائب للخريجين الجُدد من مواطني دولة الإمارات، وإتاحة فرص للتدريب العملي ولتوظيف المُتميِّزين، وترسيخ ثقافة الابتكار.

جاء الإعلان عن التعاون المُشترك في أكاديمية أبوظبي العالمي بحضور خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وحمد صياح المزروعي رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي "ADGMA"، وجاسم إبراهيم حداد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة الاتحادية للضرائب، وعبد الله السويدي عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي.

وقال خالد البستاني: "تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين للمُساهمة في مزيد من الارتقاء بالكفاءات المهنية للعاملين في المجال الضريبي والقطاعات المرتبطة به، من خلال تطوير محتوى أكاديمي وتدريبي ضريبي يتميز بالدقة والفاعلية، حيث تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية لدورها الأساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، بما يُساهم في دعم رؤية دولة الإمارات لزيادة الاعتماد على اقتصاد المعرفة، والاعتماد على أدوات فعالة لتقييم وتطوير المواهب".

وأضاف: "توفِّر هذه الشركة إطارًا فعالًا للتعاون بين الجانبين لتعزيز الثقافة الضريبية، وتشجيع التعلُّم المُستمر في المجال الضريبي، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية".

وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي: "يسعدنا التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ونؤكد على التزامنا المشترك برعاية الجيل القادم من المهنيين المتميزين في مجال الضرائب. حيث تعمل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي على توفير برامج التدريب والشهادات المعتمدة دولياً، والتي تزود مواطني الدولة بالخبرة اللازمة للنجاح في القطاع المالي المتطور. كما نسعى بتعاوننا مع الهيئة إلى دفع عجلة الابتكار ودعم رؤية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة".

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية أبوظبي العالمي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، من بينها استكشاف سبل توسيع فرص التدريب في المجال الضريبي والمجالات المرتبطة به، ودعم الأكاديمية لمبادرات الهيئة في مجال التدريب، وإتاحة منح شهادات مهنية مُعتمدة عالمياً للمُتخصِّصين والوكلاء الضريبيين في الدولة في مجالات متنوعة كضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، مع إمكانية عقد شراكات وتعاون مع مؤسسات مُتخصِّصة لتطوير وتقديم برامج تدريبية في مجالات متنوعة، وعقد ورش عمل تهدف إلى تطوير حلول مُبتكرة للتحديات ذات الأولوية المشتركة.