القيمة السوقية لسوق دبي المالي تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق

حقق سوق دبي المالي مكاسب مليارية جديدة خلال أول 12 جلسة من شهر يناير الجاري، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب التوقعات بنتائج أعمال سنوية جيدة وتوالي الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد أعدته «الإمارات اليوم» استنادا إلى بيانات سوق دبي المالي، صعود المؤشر العام بنسبة 1.01 % ما يعادل 53.06 نقطة خلال الجلسات الـ12 الأولى من شهر يناير الجاري، ليقفز من مستوى 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5211.73 نقطة في نهاية جلسة يوم الجمعة، ليربح رأسماله السوقي نحو 3.9 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم سوق دبي المالي من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي، إلى 910.8 مليارات درهم بنهاية جلسة يوم الجمعة الموافق متجاوزاً بذلك مستوى 910 مليار درهم، لتصل لأعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال الفترة، بلغت قيمة «مشتريات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 3.705 مليارات درهم، مقابل «مبيعات» بقيمة 3.420 مليارات درهم، لتكون المحصلة «شراء» بقيمة 284.728 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأفراد 2.557 مليار درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 2.176 مليار درهم، لتكون المحصلة «شراءً» بنحو 381.23 مليون درهم.

فيما بلغت محصلة بيع تعاملات المستثمرين الأجانب نحو 284.728 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 3.772 مليارات درهم، ومبيعات بقيمة 4.056 مليارات درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بمحصلة بلغت نحو 380.988 مليون درهم، بعد مبيعات بنحو 4.097 مليارات درهم مقابل «مشتريات» بلغت قيمتها 3.716 مليارات درهم.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، أغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية تعاملات اليوم متراجعاً بنسبة 0.46 % عند مستوى 5211.73 نقطة مستقراً عند أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.087% أيضاً ليصل إلى مستوى 9499.04 نقطة.