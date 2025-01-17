توقعات بزيادة نشاط الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

يتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع الباحثين في "سَفِلز" حول العالم تسجيل تحسن في نشاط الاستثمار العقاري بشكل كبير في العام 2025، إلى جانب حدوث انتعاش قوي في قيم رأس المال أيضاً. ومن المرجح أن تستفيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الأسواق الرئيسية، مثل الإمارات والسعودية ومصر، من هذه الاتجاهات الإيجابية، بفضل تطوير البنية التحتية، إلى جانب الخطط الاقتصادية الطموحة، والطلب المتزايد عبر مختلف القطاعات.

وتوقعت "سَفِلز" نمو حجم الاستثمار العقاري العالمي بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار في العام 2025، كما سيتجاوز تريليون دولار في العام 2026. وتُظهر نتائج استطلاع سَفِلز العالمي بمشاركة 33 متخصصاً من رؤساء الأبحاث، مشاعر التفاؤل المتزايدة في جميع فئات الأصول، مع رصد زخم ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعاً بالمبادرات الطموحة للتطوير الحضري، والسياسات الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحدد باحثو سَفِلز سوق المكاتب المتميزة باعتباره محركاً مهماً للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقع زيادة نشاط التأجير ونمو الإيجارات في المدن الكبرى، مثل دبي والرياض. وتواصل الإمارات الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمركز عالمي للتجارة والسياحة، وقدرتها على جذب الشركات والمستثمرين الدوليين.

ويبدو الباحثون في شركة سَفِلز أكثر تفاؤلاً بشأن المكاتب المتميزة على مستوى العالم، حيث يتوقع 81 % منهم نمو الإيجارات، بينما يتوقع 91% ارتفاع مستويات نشاط التأجير. وتشير التوقعات إلى أن نمو الإيجارات في العام 2025 سيكون الأقوى في كل من السعودية والإمارات والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا.

وتُظهر سَفِلز أيضاً قدراً أعلى من التفاؤل بشأن المكاتب الثانوية. ووفقاً للشركة، فإنه مع اقتراب عملية إعادة تسعير هذه الأصول من الاكتمال، من المتوقع أن تجذب المكاتب الثانوية اهتمام المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق المزيد من القيمة وانتهاز هذه الفرصة. ومع أن السوق سيظل مليئاً بالتحديات، يتوقع باحثو سَفِلز زيادات متواضعة في الإيجارات والإقبال على المكاتب الثانوية في الشرق الأوسط والهند واليابان وكوريا الجنوبية والدنمارك وسويسرا.

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن القطاع الصناعي واللوجستي سيجذب اهتماماً كبيراً، ويعزى هذا الاتجاه إلى تنامي سوق التجارة الإلكترونية المتوسعة في المنطقة، ودورها الاستراتيجي في طرق التجارة العالمية.

ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع التجزئة تحسناً في الأداء، خاصة مع نمو ثقة المستهلكين، وزيادة أحجام مبيعات التجزئة في جميع أنحاء المنطقة. ويعكس التركيز على مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات ووجهات التسوق عالية الجودة، التزام المنطقة نحو تعزيز تجربة التجزئة، وحرص المطورين على تلبية التوقعات المتطورة في أوساط المستهلكين.

إلى ذلك، وفي ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع العقارات والتوجه المتزايد نحو تبني أنماط حياة مبتكرة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين الفخامة والحداثة. مع تزايد الطلب على المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، نجحت السوق العقارية في الإمارة في اجتذاب استثمارات محلية ودولية كبيرة، مقدماً مشاريع تجمع بين التصاميم المبتكرة والمرافق الحديثة والمواقع الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة يونيستيت للتطوير العقاري عن طرح مشروعها الجديد "أوسيس لوفت" في منطقة دبي للسيليكون، مرفقاً بخطة دفع مرنة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين والمشترين. وتتيح الخطة إمكانية السداد على مدى خمس سنوات بعد التسليم المتوقع في يوليو 2026.

وأعرب أيهم جبارة، الرئيس التنفيذي لمنصة استايتف العقارية، بأن التعاون مع شركة يونيستيت للتطوير العقاري في إطلاق مشروع "أوسيس لوفت" عبر المنصة يعكس شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية المشروع وفتح آفاق جديدة للمستثمرين.

وأشار جبارة إلى أن المستثمرين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمكنت من تحقيق تقدم كبير في تبني ممارسات البناء الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة والتخطيط الحضري المستدام، بما يتماشى مع الأولويات العالمية والطلب المتزايد على الاستثمارات الصديقة للبيئة.