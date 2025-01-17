سوق أبوظبي للأوراق المالية يعلن عدم توفر بعض الخدمات مؤقتاً بسبب تنفيذ تحديثات فنية

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه سيتم تنفيذ تحديثات فنية مجدولة للأنظمة على موقعه الإلكتروني وعلى تطبيقه خلال شهر يناير الجاري، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتحسين خدماته وتطوير الأنظمة.

وأشار السوق في بيان صادر اليوم الجمعة إلى أن بعض الخدمات الإلكترونية ستكون غير متوفرة مؤقتا وعلى النحو التالي:

- من الخميس 16 يناير على الساعة 11:00 مساء حتى الإثنين 20 يناير على الساعة 4:00 مساء: تحويل الأوراق المالية، التحويل العائلي، تحديث الحساب، إصدار رقم مستثمر.

- يوم السبت 18 يناير من الساعة 12:00 صباحا حتى 5:00 مساء: تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني وعلى تطبيق السوق.

- يوم السبت 18 يناير الساعة 1:00 مساء حتى يوم الإثنين 20 يناير الساعة 9.30 صباحا: ستكون شاشة التداول غير متوفرة على الموقع الإلكتروني وعلى تطبيق السوق.

- يوم الثلاثاء 21 والأربعاء 22 يناير من الساعة 7:00 صباحا حتى 4:00 مساء: تحديث الحساب، إصدار رقم مستثمر.