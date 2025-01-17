«الإمارات للألمنيوم» تستكمل توسعة «سبيكترو» الأميركية

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، استكمال مرحلة أعمال الإنشاءات لمشروع التوسع في شركتها التابعة المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم، «سبيكترو ألويز» الأميركية.

وأفادت في بيان بأن مشروع التوسعة يسهم في زيادة إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره بمعدل 55 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه من المتوقع بدء الإنتاج في بداية النصف الثاني من عام 2025، والوصول إلى القدرة الإنتاجية الكاملة في الربع الأول من عام 2026.

وكانت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استحوذت على حصة تبلغ 80% من شركة «سبيكترو ألويز» في سبتمبر 2024، وأسهمت عملية الاستحواذ في تسريع وتيرة خطة الشركة للتوسع في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم، وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة التي تعد واحدة من كبرى أسواق الإمارات العالمية للألمنيوم في العالم.

وتعد «سبيكترو ألويز» من الشركات الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي، وتتخذ من مدينة روزماونت بولاية مينيسوتا مقراً لها، وتنتج الشركة نحو 110 آلاف طن من سبائك الألمنيوم سنوياً، وقد بدأت الشركة مشروع التوسعة في العام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يمثل الانتهاء من مرحلة أعمال الإنشاءات إنجازاً بارزاً لمشروع التوسعة الذي يهدف إلى زيادة إنتاج شركة (سبيكترو ألويز) من الألمنيوم المُعاد تدويره، وخطوة مهمة في إطار خطتنا الطموحة لتعزيز أعمال (الإمارات العالمية للألمنيوم) في إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من كبرى الأسواق العالمية لشركتنا».

من جانبه، قال رئيس شركة «سبيكترو ألويز»، لوك بالن: «ستؤدي هذه الزيادة في قدرتنا الإنتاجية وإمكاناتنا إلى تعزيز دور (سبيكترو ألويز) القوي في تسريع وتيرة إعادة التدوير في ولاية مينيسوتا، وتلبية متطلبات شركات التصنيع التي تلتزم معايير الاستدامة، ودعم الاقتصاد الدائري».