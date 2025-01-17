«دبي للإحصاء»: 3060 فيلا جديدة «خاصة واستثمارية» في دبي خلال 2024 

كشفت بيانات حديثة، أصدرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني الجديدة، التي تم إنجازها في دبي خلال العام الماضي 2024، بلغ 3461 مبنى.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مباني الفلل استحوذت على الحصة الكبرى من إجمالي المباني الجديدة المنجزة، ليصل إجمالي عدد الفلل الخاصة والاستثمارية المنجزة معاً إلى 3060 مبنى بنسبة 88.4% من الإجمالي.

وأظهرت البيانات تصدّر شهر ديسمبر 2024 قائمة الأشهر ذات العدد الأكبر من المباني الجديدة المنجزة، مقارنة بأشهر العام الماضي، بعد تسجيله 457 مبنى.

وبينت مؤشرات مركز دبي للإحصاء، استناداً إلى بيانات رسمية من بلدية دبي، أن الفلل الخاصة تصدرت المباني المنجزة بإجمالي 2245 فيلا، وبنسبة 64.9% من الإجمالي خلال العام الماضي، تلتها الفلل الاستثمارية بعدد 815 فيلا ونسبة 23.5% من إجمالي المباني المنجزة.

وبلغ إجمالي عدد المباني متعددة الطوابق الجديدة المنجزة 188 مبنى بنسبة 5.4% من إجمالي المباني المنجزة، يليها المباني العامة بعدد 113 مبنى جديداً وبنسبة 3.3% من الإجمالي، ثم المباني الصناعية التي سجلت 100 مبنى وبنسبة 2.9%. وبحسب المركز، كان شهر أبريل 2024 الأقل في عدد المباني الجديدة المنجزة خلال العام الماضي بعد أن سجل 152 مبنى.

وبحسب الشهور، فقد سجل يناير 201 مبنى جديد منجز، وفبراير 225 مبنى، ومارس 314 مبنى، فيما سجل مايو 172 مبنى، ويونيو 225 مبنى، ويوليو 247 مبنى، وأغسطس 243 مبنى.

وبلغ عدد المباني الجديدة المنجزة في سبتمبر 433 مبنى، وفي أكتوبر 410 مبانٍ، وفي نوفمبر 382 مبنى، وفي ديسمبر 457 مبنى جديداً منجزاً.

. ديسمبر 2024 سجل أكبر عدد من المباني الجديدة.