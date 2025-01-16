جامعة خليفة تتعاون مع "صن غرو" للتصدي لتغير المناخ وتعزيز تنوع مصادر الطاقة

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مع شركة "صن غرو" الشرق الأوسط، المتخصصة في تصنيع معدات الطاقة المتجددة، لتطوير البحوث والابتكارات الخاصة بالمنطقة والتي تركز على التصدّي لتغير المناخ وتعزيز تنوع مصادر الطاقة ودعم الاستدامة الاقتصادية.

وتزامنت الاتفاقية مع استعراض جامعة خليفة لثمانية مشاريع في نسخة عام 2025 من القمة العالمية لطاقة المستقبل، حيث وقّعها رئيس جامعة خليفة، البروفيسور إبراهيم الحجري، ونائب رئيس شركة "صن غرو بي في وستوريج بي جي" في الشرق الأوسط، تومسون ديمو.

وتعتبر "صن غرو" شركة متخصصة في صناعة العاكسات الشمسية وأنظمة تخزين طاقة البطارية، وتحظى بمكانة متميزة محليا وعلامة تجارية راسخة في سوق دولة الإمارات.

وقال الحجري، إن التعاون مع "صن غرو"، يعكس حرص جامعة خليفة على مواكبة أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويمهد الطريق أمام إنتاج ابتكارات ذات فعالية في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال ديمو، إن التعاون مع جامعة خليفة يعكس أهمية كبيرة بالنسبة لشركة "صن غرو"، التي تسعى إلى المساهمة في الانتقال للطاقة النظيفة وتعزيز دعم شبكات الطاقة في هذه المنطقة.

وزار وفد من "صن غرو" في وقت سابقٍ، المختبرات والمرافق البحثية لمركز الطاقة المتقدمة في جامعة خليفة، حيث أعرب عن اهتمامه بالتعاون في بعض المشاريع البحثية الجارية.