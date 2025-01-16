محمد العبار: دبي أفضل مدينة للعيش والعمل

أكد مؤسس "إعمار" و"نون"، ورئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز"، محمد العبار، أن دبي أصبحت أفضل مدينة للعيش والعمل، وذلك من خلال منجزات تحققت على أرض الواقع، برؤية قيادتها الرشيدة والحكيمة، التي تؤمن باختيار الكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها بكل مقومات الحياة العصرية.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها عقب الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الحالية (العاشرة)، والتي تقام في مدينة جميرا تحت شعار "مستقبل مستدام"، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.

القرارات السليمة

وقال العبار، إن القيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي مدينة قابلة للتطوير والتغيير الإيجابي بصورة عامة، من خلال القرارات السليمة والتمتع بروح المجازفة المدروسة، والتي جعلت جميع القرارات والإجراءات التي تتم في الأزمات، تصب في الصالح العام وفي خدمة البلاد.

وأضاف، أن القدرة على التغيير المستمر وإحداث التطورات المتسارعة في أي زمان ومكان في العالم، يحتاج لفرق عمل ماهرة تؤمن بالتطور والانسجام في أدائها الجماعي والتحلي بالعطاء والجهد المتواصلين، دون كلل أو ملل.

وأفاد بأن أساس النجاح في شركتي "إعمار" و"نون"، هو وضوح الرؤية والأهداف والإخلاص في العمل واختيار الكوادر البشرية المؤهلة التي تقدر العمل وتحترمه وتخلص في أدائه.