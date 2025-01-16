«نيسان باترول» أكثر سيارات الدفع الرباعي طلباً في سوق السيارات المستعملة

أكد موقع «دوبيزل» أن سوق السيارات المستعملة في الإمارات شهد أداءً مميزاً خلال عام 2024، وأفاد في قراءة تحليلية له بأن الطلب المرتفع على السيارات المستعملة استمر جنباً إلى جنب مع زيادة ملحوظة في أعداد المركبات المعروضة للبيع، ما يعكس حيوية السوق، في وقت حافظت «نيسان باترول» على مكانتها كأكثر سيارات الدفع الرباعي طلباً في سوق السيارات المستعملة، ولدى الباحثين عن سيارات دفع رباعي فاخرة.

وقال المدير العام لـ«دوبيزل للسيارات»، عاطف رانا: «وفقاً لتحليل السوق لعام 2024، فإن سوق السيارات المستعملة يشهد نمواً مستداماً».

وأضاف: «شهدنا خلال عام 2024 زيادة بنسبة 14% في عدد البائعين على منصتنا، ونحن ملتزمون توفير منصة موثوقة وسلسة تلبي احتياجات المشترين والبائعين على حد سواء».

وأظهرت تحليلات «دوبيزل» سيطرة علامات تجارية فاخرة مثل «مرسيدس بنز»، و«بي إم دبليو»، و«لكزس» على قطاع السيارات الفاخرة، في وقت تصدرت علامات: «تويوتا»، و«نيسان»، و«فورد» قطاع السيارات متوسطة السعر.

بدورها، حافظت كل من «نيسان باترول»، و«تويوتا لاند كروزر»، و«مرسيدس بنز جي كلاس» على مكانتها المفضلة لدى الباحثين عن سيارات دفع رباعي فاخرة في عام 2024، كما حظيت «تويوتا برادو»، و«تويوتا راف 4»، و«فورد إكسبلورر» على اهتمام الباحثين عن سيارات مستعملة متوسطة السعر.

وعدّ التحليل علامة «تسلا - موديل 3» الأكثر طلباً بين الباحثين عن سيارات كهربائية في سوق السيارات المستعملة الإماراتي.

وكشف تحليل «دوبيزل» عن محافظة علامة «نيسان باترول» على مكانتها كأكثر سيارات الدفع الرباعي طلباً في سوق السيارات المستعملة، فيما جاءت علامة «تويوتا لاند كروزر» في المرتبة الثانية لدى الباحثين عن سيارات دفع رباعي مستعملة في الإمارات، بفضل طول عمرها الافتراضي.

ولفت التحليل إلى دخول العديد من السيارات الجديدة السوق الإماراتية في عام 2024، ومن المتوقع أن تتصدر قائمة السيارات الأكثر طلباً في السنوات المقبلة.

. سوق السيارات المستعملة في الإمارات شهد أداءً مميزاً خلال عام 2024.