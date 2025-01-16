«الإمارات للشحن الجوي» تبدأ 2025 بزيادة 15% في السعة

شهد الطلب على محفظة المنتجات المتخصصة لـ«الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، وشبكتها العالمية الواسعة وأسطولها من الطائرات عريضة البدن، نمواً كبيراً خلال عام 2024.

وذكرت الناقلة في بيان، أمس، أنها استأجرت طائرتَي شحن إضافيتين من طراز «بوينغ 747»، لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ما يتيح لها بدء عام 2025 بنمو نسبته 15% في سعة الشحن الرئيسة، مقارنة مع يناير 2024.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «استثمرنا بشكل كبير خلال عام 2024 في طائرات الشحن الجديدة والمستأجرة لتلبية متطلبات سلسلة التوريد والشحن الجوي المتطورة في جميع أنحاء العالم ولضمان حصولنا على إمدادات مستقرة من السعة لخدمة عملائنا العالميين على أفضل وجه، حيث يبقى ذلك في صدارة أولويات (الإمارات للشحن الجوي)، فيما نتطلع إلى عصر جديد من النمو».

وأضاف: «نتوقع مواصلة نمو الطلب، بما يعكس مكانة دبي مركزاً لوجستياً عالمياً، ومن هذا المنطلق فإن تعزيز قدراتنا في مجال الشحن يُعدّ أمراً ضرورياً لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وتمكيننا من الوصول إلى وجهات جديدة، وتعزيز عملياتنا الحالية، ورفع مستوى محفظة منتجاتنا المتخصصة».

وتم توقيع عقد الإيجار متعدد السنوات لطائراتي «بوينغ 747» مع مجموعة «كومباس»، أحد شركاء «الإمارات للشحن الجوي» الموثوقين منذ فترة طويلة، حيث يتيح هذا الاستثمار في سعة الشحن لطائرات الـ«بوينغ F747» للناقلة توفير سعة فورية لتلبية طلب العملاء، في الوقت الذي يناقش فيه الطرفان سبل توسيع التعاون بشكل أكبر.

ويتكون أسطول «الإمارات للشحن الجوي» حالياً من 10 طائرات من طراز «بوينغ F777»، إلى جانب ست طائرات مستأجرة من طراز «بوينغ 747»، ما يرفع عدد الطائرات إلى 16 طائرة، ولدى الشركة 13 طائرة تحت الطلب من طراز «بوينغ F777» من المتوقع تسليمها بين عامي 2025 و2026.