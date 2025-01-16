«دبي للسلع» يطلق برج «كريبتو» بمساحة تأجيرية تتجاوز 150 ألف قدم مربعة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع شركة «ريت ديفيلوبمنت»، إطلاق برج «كريبتو»، المشروع الأيقوني في أبراج بحيرات جميرا.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا المشروع، المكون من 17 طابقاً، سيدعم المجتمع المتنامي في مركز دبي للسلع المتعددة، ويضم شركات متخصصة في الـ«بلوك تشين»، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والـ«ويب 3»، ما يعزز مكانة المركز وجهة عالمية للابتكار والتقنيات المتقدمة.

وإضافة إلى المقر الحالي لمركز «كريبتو»، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في برج «أبتاون»، سيوفر البرج الجديد مساحة متقدمة تضاف إلى النظام البيئي لـ«دبي للسلع»، تُشجع على الابتكار والتعاون وازدهار الأعمال داخل مركز دبي للسلع المتعددة.

وسيوفر برج «كريبتو» بنية تحتية فائقة التطور وأحدث المرافق، مُدمجة بسلاسة مع حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي مدعومة من منصة «Chatoshi.ai».

وسيتألف البرج، الذي تزيد مساحته القابلة للتأجير عن 150 ألف قدم مربعة، من تسعة طوابق من المكاتب المتطورة المُصممة خصيصاً للشركات الناشئة والكبرى في مجال «الكريبتو»، وستُخصَّص ثلاثة طوابق إضافية لدعم حاضنات تقنية «بلوك تشين» وشركات رأس المال الاستثماري وشركات الاستثمار، في حين سيُخصَّص طابق كامل لابتكارات الذكاء الاصطناعي المدعومة من «Chatoshi.ai».

وسيعتمد البرج على الـ«بلوك تشين» لتسهيل تفاعلات المستأجرين وإتمام معاملاتهم عبر آليات التصويت الإلكتروني القائمة على تقنية سلسلة «بلوك تشين»، والموارد المُشتركة، والعقود الذكية، وغيرها من الخدمات الآلية، وبذلك سيُعزّز البرج مستوى الثقة والشفافية بشكل ملحوظ ويقلل الأعباء الإدارية، ما يُرسي معياراً جديداً في آليات اتخاذ القرارات والإدارة المجتمعية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يُعدّ برج (كريبتو) مشروعاً رائداً يجمع بين تقنيات الـ(بلوك تشين) والـ(ويب 3) والعقارات، بمساحة قابلة للتأجير تزيد على 150 ألف قدم مربعة»، وأضاف: «يُعدّ إطلاق البرج تجسيداً واقعياً لمستقبل الـ(ويب 3)، حيث تضمن تقنية (بلوك تشين) الشفافية وحقوق الملكية، كما يؤكد عزمنا مواصلة ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار».

. 9 طوابق من المكاتب في البرج مُصمّمة للشركات الناشئة والكبرى في مجال «الكريبتو».