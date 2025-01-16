مبيعات عقارات دبي تتجاوز 1.73 مليار درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.12 مليار درهم، وذلك في نهاية تعاملات ثالث أيام الأسبوع الجاري، التي تضمنت مبيعات بقيمة 1.73 مليار درهم، بعد تنفيذ 600 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية اليومية 302.34 مليون درهم من خلال 123 إجراءً، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 92.73 مليون درهم من خلال 29 إجراءً.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية، أمس، كانت منطقة «بوكدرة» التي سجلت مبيعات بقيمة 155.35 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 11 صفقة، تليها منطقة «دبي الجنوب» التي سجلت مبيعات بقيمة 145.82 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 68 صفقة، ثم منطقة «الخليج التجاري» التي حققت مبيعات بنحو 89.93 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 31 صفقة.

وبذلك يواصل قطاع العقارات في دبي تسجيل أرقام لافتة من حيث التصرفات والمبيعات العقارية، وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة كوجهة استثمارية عالمية.