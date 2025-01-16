مدغشقر: «طيران الإمارات» ربطت الجزيرة بـ 140 وجهة عالمية

أعلنت «طيران الإمارات» إطلاق رحلة أسبوعية أخرى إلى مدغشقر، اعتباراً من الثاني من أبريل المقبل، وذلك بعد الإطلاق الناجح لخدمتها إلى أنتاناناريفو في سبتمبر 2024، ما يعزز جدول رحلاتها إلى ست رحلات أسبوعية، في خطوة تجسّد التزام الناقلة بدعم طموحات مدغشقر السياحية، واستيعاب المزيد من الزوّار والترويج للجزيرة أمام الجمهور العالمي، واستجابة الطلب القوي على السفر بين مدغشقر ودبي.

جاء الإعلان عن تعزيز العمليات خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أنتاناناريفو، عقدته وزارة النقل ووزارة السياحة في مدغشقر، بالتعاون مع «طيران الإمارات»، في وقت قالت فيه وزارة السياحة في مدغشقر إن رحلة «طيران الإمارات» ربطت الجزيرة بأكثر من 140 وجهة حول العالم.

وقال نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي في «طيران الإمارات»، عيسى سليمان أحمد: «سيسهم تعزيز الخدمات في تعميق الروابط الاقتصادية بين مدغشقر ودولة الإمارات، من خلال دعم حركة السفر إلى الجزيرة لأجل الترفيه والعمل، وزيادة سعة الشحن لتعزيز قنوات التجارة».