"بيئة" تنير 28 ألف منزل من تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

قالت مهندس أول في شركة "بيئة"، نوف محمد جمال، إن أسبوع أبوظبي للاستدامة، محطة مهمة للشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة وتدوير النفايات، كما يعد فرصة كبيرة وحصرية لتوقيع الاتفاقيات والتعاون مع الهيئات والجهات الحكومية.

وبيّنت أنه من الإنجازات التي حققتها الشركة، وصول مصنع الشارقة لمعالجة النفايات التابع لها إلى معالجة نصف مليون طن من النفايات منذ تشغيله حتى الآن، وتحويلها إلى طاقة كهربائية استفاد منها 28 ألف منزل على مدار الساعة.

وأضافت: "لدينا مشروع جديد نعمل عليه حاليا يهدف إلى تحويل النفايات الصلبة إلى هيدروجين عن طريق تحويلها إلى نفايات غازية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بدرجة أكبر خلال الفترة المقبلة".