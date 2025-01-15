"مصدر" تتوسع خارجياً في مشاريع الهيدروجين الأخضر

كشف الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في شركة مصدر، محمد عبدالقادر الرمحي، عن توسعات جديدة في مشاريع الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر، تتركز في مصر وتنطلق منها إلى دول عدة في أفريقيا.

وأوضح الرمحي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر حاليا لايزال في مراحل إنتاجية تحتاج إلى التسريع بتطوير التكنولوجيا رغم الوعود الاستثمارية الضخمة من قبل المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة حول العالم.

وقال إن "مصدر" لديها خطط واضحة ومشاريع معلنة، لكن لاتزال السوق العالمية تواجه العديد من التحديات على مستوى الكميات المنتجة وكذلك الأسعار.

وبيّن أن هناك حاجة لتطبيق أطر تنظيمية واضحة على مستوى العالم لاستهلاك الهيدروجين في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن الإمارات تسعى لتكون الأفضل في إنتاج وتصدير الهيدروجين سواء من ناحية النوعية والمطابقة للمواصفات المعتمدة والتي تحتاج إلى كلفة عالية ودقة في الإنتاجية.

وأضاف الرمحي أن اختيار مصر للبدء في التوسع أفريقياً وأوربياً يعود للموقع المتميز باتجاه هذه الوجهات.