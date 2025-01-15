«دريك آند سكل» تفوز بحكم قضائي نهائي بـ 152 مليون درهم ضد الرئيس التنفيذي الأسبق

كشفت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» المدرجة بسوق دبي المالي اليوم، عن فوزها بحكم قضائي نهائي عن محكمة التمييز بدبي، برفض جميع الطعون المقدمة ضد الحكم الاستئنافي الذي صدر لصالح الشركة في القضية رقم 2021/1985.

وبحسب بيان الشركة، فإن القضية تتعلق باستئناف تجاري ضد خالدون رشيد الطبري، الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة دريك آند سكل، وصالح مرادويج، حيث ألزمهما الحكم بالتضامن بدفع مبلغ قدره 151.98 ألف درهم، تعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة. كما أقر الحكم بفوائد قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد الكامل.

وأكدت الشركة في البيان أن هذا الحكم أصبح نهائيا وغير قابل للطعن عليه. كما باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به، حيث سبق أن حجرت على أصول عائدة للمدانين.

وأشارت إلى وجود حجوزات صادرة من نيابة الأموال العامة في أبوظبي على أصول وأموال تعود لخالدون رشيد الطبري.

وكانت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» أعلنت في يوليو 2024 عن صدور حكم قضائي عن محكمة استئناف دبي لصالحها ضد خلدون رشيد الطبري (الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة) وصالح مرادويج.

وقالت الشركة حينها في بيان لها، إن الحكم ألزم كلاً من خلدون رشيد الطبري وصالح مرادويج بأن يؤديا بالتضامن مبلغا قدره 152 مليون درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد.

وأشارت دريك آند سكل إلى أن الحكم قابل للطعن بالتمييز وقد باشرت باتخاذ إجراءات التنفيذ.

