6 شركات معمارية تصمّم 10 أنماط من الفلل في نخلة جبل علي

أعلنت شركة «نخيل» العقارية، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، تعاونها مع ست شركات معمارية محلية وعالمية لتقديم مجموعة من 10 أنماط معمارية مخصصة للفلل الشاطئية، من خلال مجموعتها الحصرية «بيتش كولكشن» في مشروع نخلة جبل علي.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أن الشركات الست، هي: «دبليو إيه تي جي»، و«ساوتا»، و«وايت سبيس أركيتكتس»، و«ناجا للعمارة»، و«لوكاي»، و«إل دبليو ديزاين جروب».

وأشارت إلى أن تلك الشركات ابتكرت مجموعة حصرية من 10 منازل تحتفي بالجمال الطبيعي والديناميكية الحضرية للوجهة الأيقونية، حيث تقدم كل شركة رؤيتها للمشروع، بما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المنازل الاستثنائية التي تدمج بسلاسة بين المعيشة الداخلية والخارجية، وتضفي الفخامة الدقيقة على الحياة اليومية.

وتقع الفلل المكونة من خمس وست غرف نوم من مجموعة «بيتش كولكشن» في مواقع رئيسة على شاطئ البحر على طول سعفات «نخلة جبل علي»، وتراوح مساحتها بين 7300 و8500 قدم مربعة.

وتتميز كل فيلا بواجهة فريدة وعصرية، مصممة بعناية لتكمل البيئة الساحلية. وتؤدي المداخل الفخمة ذات الارتفاعات المزدوجة العالية إلى مساحات معيشة واسعة، حيث تعرض النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف إطلالات على الخليج العربي.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «بفضل إطلالاتها الخلابة على الواجهة البحرية ورؤيتها الطموحة، ألهمت (نخلة جبل علي) بعض أبرز العقول المعمارية الرائدة في العالم لابتكار روائع خاصة وحصرية يتسم كل منها بالتفرد في الأسلوب والتصميم، لمجموعة (بيتش كولكشن)».

وأضاف: «يعد تنوع هذه المنازل، التي تجسد الفخامة والتصميم المتطور والتواصل السلس مع الطبيعة، دليلاً على نجاح تعاوننا، بما يبرز التألق الفردي لكل شركة معمارية من خلال التقاط جوهر هذه الوجهة الاستثنائية، ويجسد هذا التعاون رؤيتنا لتوفير منازل استثنائية تلبي أذواق وأنماط الحياة الملهمة».