سجلت أسعار تذاكر الطيران زيادات بنسب وصلت إلى 60% للرحلات الجوية المباشرة من السوق المحلية إلى وجهات عربية، مثل: عمّان، والقاهرة، وبيروت، والإسكندرية، والدار البيضاء، في نهاية مارس المقبل 2025، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر التي يتوقع أن تبدأ في نهاية مارس، وذلك مقارنة بمستوياتها خلال يناير الجاري، وفقاً لبيانات مواقع شبكية لحجز التذاكر.

وأكد مسؤولان في شركتَي سياحة وسفر لـ«الإمارات اليوم» أن رحلات عيد الفطر تشهد حجوزات مبكرة، الأمر الذي أسهم أيضاً في ارتفاع الأسعار، وقالا إن أسعار تذاكر الطيران تشهد زيادات مرتفعة حالياً للرحلات الجوية، التي تتزامن مع عطلة عيد الفطر 2025، إلى بعض المحطات العربية.

أسعار التذاكر

وبحسب البيانات، فإن أسعار تذاكر السفر للرحلات (ذهاباً وإياباً لمدة سبعة أيام) تبقى في مستويات مرتفعة في النصف الثاني من مارس المقبل، وتصل ذروتها خلال عطلة عيد الفطر في نهاية الشهر ذاته، حيث وصل متوسط الزيادات في أسعار الرحلات إلى العاصمة الأردنية عمّان إلى نحو 60% للرحلات ابتداء من 30 مارس إلى السادس من أبريل مقارنة بمتوسط أسعار التذاكر خلال يناير الجاري.

وبلغ متوسط الزيادة إلى مدينة الإسكندرية المصرية نحو 40% للرحلات خلال الفترة بين 30 مارس والسادس من أبريل 2025، وإلى كل من العاصمة المصرية القاهرة، والعاصمة اللبنانية بيروت نحو 35%، فيما بلغ متوسط الزيادة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية 25%، وذلك خلال فترة المقارنة ذاتها، مقابل متوسط الأسعار في يناير الجاري.

وتشمل البيانات أسعار رحلات الذهاب والإياب المباشرة، فيما تمثّل هذه الأسعار الابتدائية التي تخضع للتوافر، أقل الأسعار كُلفة، وهي تختلف عن «الأسعار المرنة» التي تتيح مزايا إضافية للمتعاملين بما في ذلك إمكانية التعديل من دون رسوم.

وتواصل أسعار التذاكر ارتفاعها بنسبة متفاوتة حتى نهاية النصف الأول من أبريل، في وقت شهدت فيه وجهات سياحية قريبة نسبياً زيادات متباينة في الأسعار، خصوصاً المحطات السياحية في شرق أوروبا ووجهات الجزر في المحيط الهندي.

مستويات مرتفعة

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي: «أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع عطلة عيد الفطر هي في مستويات مرتفعة منذ الآن، ونتوقع أن تسجل زيادات كبيرة ومتواصلة مع ارتفاع مستوى الحجوزات، وإشغال المقاعد»، لافتاً إلى أن الطلب القوي على السفر والطلب المتوقع يدفعان بشركات الطيران إلى طرح أسعار أعلى للرحلات.

وتابع الحاج علي: «عطلة عيد الفطر هي ذروة كبيرة، خصوصاً للوجهات العربية، حيث يزور سكان الدولة أسرهم وأصدقاءهم في هذه المناسبة»، مشيراً إلى أن الطلب الكبير في السوق يتخطى المعروض المتاح على الرحلات، وبالتالي ترتفع الأسعار إلى مستويات كبيرة حتى قبل موعد المناسبة وتواريخ السفر بمدة كافية.

وأكد أن شركات الطيران قد تلجأ إلى تشغيل رحلات إضافية على غرار السنوات الماضية لمواكبة الطلب على السفر، لافتاً إلى أن رحلات عيد الفطر تشهد حجوزات مبكرة، الأمر الذي أسهم أيضاً في ارتفاع الأسعار، فيما يتوقع أن تشهد هذه الرحلات معدلات إشغال كاملة.

وتوقع الحاج علي ارتفاعات متواصلة في أسعار رحلات عيد الفطر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشدداً على أن «الحجز المبكر» يبقى أفضل وسيلة للحصول على أسعار معقولة خلال أوقات الذروة، وقال إن «اعتماد تواريخ مرنة لرحلات الذهاب والإياب سيكون له دور كبير في خفض كُلفة السفر».

أوقات الذروة

من جانبه، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن أسعار التذاكر لرحلات العيد هي في مستويات مرتفعة حالياً، وستواصل الارتفاع التدريجي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن شركات الطيران تلجأ إلى جدولة هذه الرحلات بأسعار مرتفعة كونها فترة ذروة.

وأضاف أن الارتفاع في الأسعار يدل على أن نسبة كبيرة من المتعاملين حجزوا مسبقاً في هذه الرحلات قبل موعدها بفترة طويلة، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن معدلات الإشغال ستكون كاملة على عدد كبير من الرحلات قبل موعد السفر بأيام، في وقت سيلجأ فيه المزيد من المسافرين إلى حجز مقاعدهم خلال الأيام المقبلة.

وأوضح العوضي أن أسعار تذاكر الطيران تكون مرتفعة عادة خلال أوقات الذروة التي تتوقع فيها شركات الطيران طلباً كبيراً على السفر، متفقاً على أن «التخطيط المبكر هو الأساس للسفر بميزانية معقولة خلال فترة الذروة».

وأضاف أن الزيادات في الأسعار تطال الوجهات العربية الأكثر طلباً، التي يعتاد سكان الدولة السفر إليها خلال عطلة عيد الفطر، إلى جانب المحطات السياحية، إذ تفضل نسبة كبيرة من السكان السفر خلال هذه الإجازة، خصوصاً إلى الوجهات السياحية القريبة نسبياً، والتي لا تتطلب تأشيرات مسبقة بالنسبة للمقيمين في الإمارات.

ولفت إلى أن الزيادة في أسعار رحلات عيد الفطر قد تتخطى حاجز الـ100% بالنسبة للحجوزات الأخيرة التي تتم قبل موعد السفر بأيام نظراً للطلب العالي، موضحاً أن الزيادات تتباين من وجهة إلى أخرى، بحسب مستويات الطلب والسعة المقعدية التي تشغلها الناقلات الجوية إلى الوجهة.

وأشار العوضي إلى وجود طلب كبير على السفر لرحلات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن الرحلات الجوية تشهد إقبالاً عالياً مع ارتفاع معدل إشغال المقاعد.