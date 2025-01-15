وفد أوزبكي يطلع على تجارب «دوكاب»

استقبلت «مجموعة دوكاب»، أخيراً، وفداً رفيع المستوى من حكومة أوزبكستان، برئاسة وزير الاستثمار والصناعة الأوزبكي، لزيز كودراتوف، والممثل الخاص لرئيس أوزبكستان لشؤون منظمة التجارة، عزيز أورونوف.

وتأتي الزيارة في إطار الاتفاقات ومذكرات التعاون الموقعة بين الإمارات وأوزبكستان التي بدأت عام 2020، وضمن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية في عام 2024.

وأكدت المجموعة أن زيارة الوفد الأوزبكي هي الثالثة من نوعها وتشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين البلدين في القطاع الصناعي، كما تظهر احتمالات لاتفاقات وشراكات مستقبلية مع المجموعة.