رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن إستراتيجيتنا التنموية

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على خطط شركة "مصدر" و"شركة مياه وكهرباء الإمارات" لتطوير أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزود بنظام ذكي لتخزين الطاقة ما يضمن توفير الكهرباء على مدار الساعة.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "اطّلعت اليوم على خطط شركة "مصدر" و"شركة مياه وكهرباء الإمارات" لتطوير أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزود بنظام ذكي لتخزين الطاقة ما يضمن توفير الكهرباء على مدار الساعة. استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن إستراتيجيتنا التنموية وهذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة يعزز نهجنا في استثمار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".