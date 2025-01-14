مزايا حصرية لمتعاملي «دبي التجاري» خلال فعاليات «دبي للمهرجانات»

أعلن بنك دبي التجاري، اليوم، عن توقيع شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تهدف إلى تقديم مزايا حصرية لمتعاملي البنك، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال مجموعة من المهرجانات والفعاليات المتميزة التي تشكل جزءا رئيسا من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي.

وأفاد البنك في بيان، بأن هذه الشراكة ستتيح المشاركة في مجموعة واسعة من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، ورأس السنة الصينية، ورمضان في دبي، والعيد في دبي، والتخفيضات الإلكترونية الكبرى، وثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى، إضافة إلى مهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، وموسم العودة إلى المدارس، ومهرجان دبي للمفروشات، ومهرجان الأضواء «ديوالي»، وتحدي دبي للياقة.

ووقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، خالد الحمادي.

ومن خلال الشراكة الجديدة، سيقدم «دبي التجاري» مزايا حصرية لمتعامليه، حيث سيتمتع حاملو بطاقات البنك باسترداد نقدي، وخصومات حصرية، وعروض ترويجية خاصة بالتسوق، والضيافة، والترفيه، وذلك خلال المهرجانات والفعاليات المختلفة على مدار العام.

كما سيطلق البنك، حملات وعروضا استثنائية خلال أبرز الفعاليات والمهرجانات الكبرى، مع التركيز على التوعية المالية والتخطيط ضمن المبادرات المجتمعية الرائدة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ولتعزيز الترابط الاجتماعي، سينظم البنك أنشطة وبرامج متنوعة تشمل برامج صحية ورياضية، وفعاليات عائلية، إضافة إلى تجارب تفاعلية التي من شأنها أن تترك بصمة إيجابية في حياة المشاركين.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «تُعد هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصة استثنائية لإثراء حياة متعاملينا وتعزيز رفاهية المجتمع الذي نعيش فيه»، مضيفا: «من خلال شراكتنا هذه لتقديم مزايا حصرية وتجارب فريدة خلال أبرز الفعاليات والمهرجانات في دبي، نجدد التزامنا الراسخ بدعم طموحات متعاملينا وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع».

من جهته، قال الخاجة: «تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري نقطة تحول بارزة في مسيرتنا نحو تقديم تجارب استثنائية للمقيمين والزوار، ضمن تقويمنا الغني بالمهرجانات والفعاليات المميزة، حيث يجسد هذا التعاون الروح المثالية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المزدهر في دبي».

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لخدمة المستثمرين الهنود غير المقيمين والمستثمرين العالميين

«أسك للثروات الخاصة» تفتتح مقرها الجديد في «دبي المالي العالمي»

أعلنت «شركة أسك للثروات الخاصة»، ذراع إدارة الثروات التابعة لـ«مجموعة أسك لإدارة الأصول والثروات» المدعومة من «بلاكستون»، عن افتتاح مكتب جديد لعملياتها ضمن مركز دبي المالي العالمي، عبر «أسك لاستشارات الثروات».

وسيُتيح المقر للمستثمرين الهنود غير المقيمين والمستثمرين العالميين، سهولة الوصول إلى السوق الهندية. كما سيوفر للمتعاملين المقيمين في الهند إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية لتنويع محافظهم الاستثمارية.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«شركة أسك للثروات الخاصة»، راجيش سالوجا: «يؤكد إطلاق مكتبنا في (دبي المالي العالمي) التزام (أسك) بتوسيع نطاق حضورها العالمي، إذ تتمتع الجالية الهندية بطموحات عالمية، ونود أن نتعاون معها بما يعزز مسيرتها نحو تحقيق مزيد من التوسع حول العالم. حيث ستُمكننا هذه الخطوة من تمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى الأسواق الديناميكية في الهند، فضلاً عن دعم العملاء الهنود في تنويع استثماراتهم على المستوى العالمي».

من جانبه، قال رئيس السوق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شركة أسك لاستشارات الثروات – مركز دبي المالي العالمي الخاصة المحدودة»، براتيك بانت: «يُسهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومنظومتها المالية القوية في جعلها قاعدة مثالية لربط المستثمرين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بمقومات النمو الجاذبة في الهند. ومن خلال (أسك – مركز دبي المالي العالمي)، فإننا نهدف إلى تزويد المتعاملين المتخصصين في هذه المناطق بحلول متنوعة لإدارة الثروات».

في السياق نفسه، قالالرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «نود أن نرحب بانضمام (شركة أسك لاستشارات الثروات الخاصة) إلى مركز دبي المالي العالمي، لا سيما في هذا الوقت المميز الذي نشهد فيه تدفقات عالمية غير مسبوقة لقطاع رأس المال الخاص، إضافة إلى شركات إدارة الثروات والأصول إلى دبي بشكل عام، ما يجعلها مركزاً جاذباً للثروات في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «يُتيح مركز دبي المالي العالمي العديد من الفرص أمام شركة (أسك) لتحقيق المزيد من النمو».

وسيتولى إدارة مكتب «أسك» في مركز دبي المالي العالمي فريق من المتخصصين ذوي الخبرة العالية في إدارة الثروات وسجل حافل في تحقيق نتائج استثنائية للعملاء. وسيحظى هؤلاء المتخصصون بدعم من الموارد العالمية الشاملة للمجموعة، بما في ذلك قدرات البحث القوية واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة وإرث التميز في إدارة الأصول والثروات. ويؤكد هذا النهج الاستراتيجي على التزام «أسك» بتقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات تركز على العملاء مع تعزيز مكانتها كشريك موثوق به في المنطقة.