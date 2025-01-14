رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وماليزيا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الإمارات وماليزيا، شهدتُ اليوم ومعالي رئيس الوزراء أنور إبراهيم، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. نقلة نوعية جديدة في مسار الشراكة التنموية الفاعلة بين البلدين تؤسس لمزيد من فرص التكامل الاقتصادي بينهما لمصلحة شعبيهما، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقة ورابطة دول جنوب شرق آسيا لما فيه الخير للجميع".