رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ونيوزيلندا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "شهدتُ اليوم ومعالي رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن، في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، التي تعزز فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للبلدين وتشكل نموذجاً للشراكات التنموية المثمرة والهادفة لاستدامة النمو بين منطقتي الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي".