تعاون بين الإمارات وأوزبكستان في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المالية

عقد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، لزيز قدرتوف، حيث بحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والنقل، والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، والزراعة.

وأكد عبدالله بن طوق، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات وأوزبكستان تمثل نموذجاً ناجحاً في بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة والرؤى المستقبلية، إذ تجمعهما علاقات استراتيجية متينة، وتعاون مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث شهدت العلاقات بين البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية زخماً متواصلاً.

وقال بن طوق: «ننظر إلى أوزبكستان باعتبارها شريكاً اقتصادياً واعداً في منطقة وسط آسيا، ويعكس اللقاء مع الجانب الأوزبكي الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الاقتصادية المتقدمة والمستدامة، كما يشكل فرصة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوزبكي، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاهم المتبادل، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين».

وأشار إلى أن الإمارات بفضل بيئتها الاقتصادية الجاذبة، وتشريعاتها الاقتصادية المرنة، تعد منصة استراتيجية للشركات الأوزبكية لدخول الأسواق العالمية، والاستفادة من شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية التي تتمتع بها الدولة.

واستعرض بن طوق المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني والمزايا التي توفرها الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال بقطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا، إضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة، والمبادرات الرائدة، واستراتيجياتها الوطنية لدعم نموذجها الاقتصادي الجديد، كما نوّه بأهمية استمرار تعزيز الربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين لتطوير مشاريع نوعية.

وفي ختام الاجتماع، وجه عبدالله بن طوق الدعوة إلى الجانب الأوزبكي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها الشهر المقبل.