«دوكاب» تصدّر كابلات الجهد العالي إلى السنغال

عززت مجموعة «دوكاب» حضورها في إفريقيا، من خلال بدء عملية توريد كابلات الجهد العالي باستطاعة (220 كيلوفولت) للمرة الأولى إلى السنغال، لتصبح السنغال الدولة الإفريقية الـ23 في محفظة المجموعة المتنامية، وقال الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في «دوكاب»، تشارلز ميلاغوي: «تُعدّ هذه الخطوة إضافة قيّمة لعملياتنا المتوسعة في إفريقيا، كما يسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية للطاقة في داكار، ويجسّد التزام (دوكاب) بتقديم حلول موثوقة بمعايير عالمية».

وأضاف: «يعكس حضورنا المتنامي في الأسواق الإفريقية، مثل السنغال، دعمنا لتطوير البنية التحتية للقارة، ويتماشى مع الجهود الأوسع التي تبذلها دولة الإمارات لتعميق العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا».