النمسا تشارك في «أبوظبي للاستدامة»

تشارك النمسا في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي انطلقت أول من أمس وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

ويأتي ذلك في إطار التزام النمسا بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها الـ17 مثل جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، حيث تشكّل الخطة إطاراً عاماً يوجّه بوصلة العمل الإنمائي ويحدد اتجاه سياسات النمسا في مجال التنمية، وتقدم إطاراً ملزماً يتضمن جميع أبعاد التنمية المستدامة، التي تسهم في تحسين حياة النمساويين.