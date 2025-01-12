الإمارات تدخل عصر صناعة «الليثيوم» بقطاعات السيارات والطاقة والإلكترونيات

دخلت دولة الإمارات عصر صناعة «الليثيوم» لفتح المجال أمام تطوير قطاعات أبرزها: تخزين الطاقة والإلكترونيات والبطاريات والصناعات الطبية والزجاج والسيراميك، والتي تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد مستدام مبني على الابتكار الصناعي.

وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن استشراف دولة الإمارات لصناعات «الليثيوم» يأتي ضمن تعزيز القطاع الصناعي وجذب استثمارات خارجية في هذه الصناعة الحيوية التي تعد المكون الرئيس لصناعات عديدة، فيما يتوقع أن يراوح حجم سوق الليثيوم العالمية خلال عام 2025 بين 15 ملياراً و18 مليار دولار.

وتبرز أهم استخدامات «الليثيوم» الصناعية في الإمارات في دعم الصناعات المتقدمة والابتكارات التكنولوجية، منها: صناعة بطاريات «الليثيوم أيون» للسيارات الكهربائية التي تعتبر أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية الإمارات للتحول نحو الطاقة النظيفة وفي الأجهزة الإلكترونية، حيث يستخدم «الليثيوم» في بطاريات الهواتف والحواسيب المحمولة والأجهزة الذكية التي يتم إنتاجها أو تجميعها محلياً.

وتأتي صناعة تخزين الطاقة المتجددة كأحد أهم مستهدفات دولة الإمارات نحو الاستدامة، حيث تحتاج مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى بطاريات كبيرة لتخزين الطاقة المنتجة، ما يعزز استدامة مشاريع الطاقة النظيفة، وفي صناعة بعض الأدوية وصناعة الزجاج المقاوم للحرارة والسيراميك عالي الجودة، وتستخدم سبائك الليثيوم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية وفي تصنيع مواد التشحيم الصناعية عالية الأداء. واستقطبت الإمارات أخيراً استثمارات في قطاع «الليثيوم»، كما قامت بتطوير مشاريع صناعية محلية، حيث تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاستخراج «الليثيوم» من المياه المالحة في حقولها النفطية، باستخدام تقنيات متقدمة تعتبر بديلاً صديقاً للبيئة مقارنة بطرق التعدين التقليدية، حيث تتجنب الحاجة إلى مناجم مفتوحة أو أحواض تبخير كبيرة، كما تتعاون «أدنوك» مع «أرامكو» بهدف تعزيز القدرات المشتركة في هذا المجال.