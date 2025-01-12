14 مليار درهم إيرادات سوق خدمات التكنولوجيا في الإمارات خلال 2025

تستعد صناعة التكنولوجيا في دولة الإمارات لتحقيق نمو قياسي في عام 2025، مدفوعة بالتوسع الكبير في الابتكار الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات، إذ يرسخ هذا النمو مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار، ومنارة دولية للشركات التكنولوجية.

وعززت الإمارات مكانتها على الخارطة الدولية كبيئة محفزة للابتكار، ووجهة استثنائية لتوسع نمو شركات التكنولوجيا العالمية والناشئة انطلاقاً منها، وذلك بفضل استثماراتها المستدامة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ووضع تشريعات وسياسات محفزة تلعب دوراً ريادياً في خلق مناخ ملائم للابتكار والنمو.

وتوقعت تقارير دولية أن يشهد القطاع التكنولوجي نمواً مستداماً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة، مثل البلوك تشين وإنترنت الأشياء، إذ أشار تقرير صدر أخيراً عن شركة «ستاتيستا» الألمانية المختصة في تحليل بيانات السوق والمستهلكين، إلى توقعات بنمو إيرادات سوق خدمات التكنولوجيا في الدولة بنحو 3.8 مليارات دولار (14 مليار درهم) خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة في تقريرها، أن النمو المتوقع يأتي تأكيداً لتقدّم دولة الإمارات المستمر في تطوير القطاع التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، متوقعة أن يسجل هذا المجال معدل نمو سنوي ثابتاً بنسبة 6.24% من عام 2025 إلى عام 2029، ما يرفع حجم السوق إلى 4.79 مليارات دولار مع نهاية فترة التوقع.

وأكد عدد من المسؤولين في شركات التكنولوجيا الناشئة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن دولة الإمارات تشكل نقطة جذب رئيسة لهذه الشركات، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة، موضحين أن السوق الإماراتية تمثّل فرصة استثنائية لتحقيق الابتكار التكنولوجي في المنطقة، خصوصاً مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كينغ بين» المختصة في تقديم خدمات للسوق عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، هارش سجناني، إن «دولة الإمارات تعد منارة للشركات الناشئة، كونها تحظى ببنية تحتية من بين الأفضل في العالم، ما يساعد على نمو وازدهار هذا النوع من الشركات، ويشجعها على الانطلاق نحو العالمية بابتكارات تكنولوجية استثنائية».

وأضاف أن «دولة الإمارات توفر بيئة تنافسية للشركات العاملة في القطاعات المختلفة، بما فيها الشركات التكنولوجية، وذلك بفضل الفرص المتاحة التي يخلقها التحول الرقمي السريع في البلاد، وصناعة التكنولوجيا المتنامية، وتشجيع الشركات على اعتماد التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية».

من جانبه، قال مدير العمليات الاستراتيجية في شركة «CapCade» المختصة في قطاع التكنولوجيا المالية، أليكس زيتو، إن «الشركة بدأت إجراءات الانتقال للعمل من الإمارات، بهدف توسيع نطاق أعمالها من الدولة، بسبب توافر الفرص الواعدة والدعم الحكومي الكبير الذي يساعد على النهوض بأعمال الشركات».

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تبسيط العمليات الرقمية بين الشركاء، خصوصاً في مجال تبادل المستندات وإدارة أصحاب المصالح في قطاع التمويل، مع التركيز على توفير حلول آمنة ومتوافقة مع المعايير، مؤكداً أن الإمارات هي الوجهة الأنسب لتحقيق هذه المستهدفات.

مستقبل رقمي مشرق

تواصل دولة الإمارات المضي قدماً بخطوات واثقة نحو مستقبل رقمي مشرق مدعوم بالرؤى الطموحة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، حيث تستمر الدولة في تعزيز مكانتها مركزاً رئيساً للتكنولوجيا في الشرق الأوسط والعالم، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى التوسع في المنطقة.