8 مليارات درهم تجارة الإمارات والمكسيك خلال 10 أشهر من 2024

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة المكسيكية جهودهما للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة عبر استمرار استكشاف فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.

وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي، بحث وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في المكسيك، سبل توفير المزيد من فرص بناء الشراكات بين الدولتين الصديقتين.

وعقد الزيودي، بحضور سفير دولة الإمارات لدى المكسيك، سالم راشد العويس، لقاءات ثنائية مع كل من وزير الخارجية، خوان رامون دي لافونتي، ووزير الاقتصاد، مارسيلو إبرارد كازاوبون، جرى خلالهما بحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تحفيز نمو التجارة البينية غير النفطية التي تشهد مساراً صاعداً منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 20.8% إلى 2.6 مليار دولار أميركي (9.5 مليارات درهم) في عام 2023، مقارنة بـ2.1 مليار دولار (7.7 مليارات درهم) في 2022، في حين واصلت تجارة البلدين ازدهارها في عام 2024 مرتفعة بنسبة 1% إلى 2.2 مليار دولار (8 مليارات درهم) خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

وناقش الزيودي مع وزير الاقتصاد المكسيكي فرص التعاون وتحفيز حركة التجارة غير النفطية بين البلدين للمساهمة في تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين في مجالات واعدة، مثل الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، وكذلك سبل تعزيز سلاسل التوريد بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد الزيودي، أن «هناك إرادة مشتركة وحرصاً متبادلاً بين الإمارات والمكسيك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى الأهداف التنموية الطموحة للبلدين الصديقين، خصوصاً أن هناك مجالات عدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، عبر استحداث ممر تجاري واستثماري بين منطقتين مهمتين من مناطق النمو في العالم».

وقال إن «النمو المستمر في التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك على مدار السنوات الماضية يؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لاستحداث شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال، لتحفيز النمو المتبادل في الدولتين الصديقتين، وبما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في العديد من القطاعات».

وخلال الزيارة التقى الزيودي مجموعة من كبار المسؤولين في المكسيك، منهم رئيس اتحاد غرف الصناعة في المكسيك «CONCAMIN»، فرانسيسكو سيرفانتس، حيث استكشف الجانبان فرص تعزيز العلاقات واستحداث الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين بما ينسجم مع التطورات الإيجابية المتلاحقة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

كما ناقش الزيودي مع رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في مكسيكو سيتي، خوسيه دي خيسوسرودريغيز كارديناس، سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة المتاحة في كل من الإمارات والمكسيك، وسبل تسهيل الأعمال للشركات الراغبة في التوسع وبناء شراكات جديدة بين الجانبين، كما التقى الدكتور ثاني الزيودي بعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المكسيكية.