9.2 مليارات درهم مكاسب سوقية لـ «دبي المالي» منذ بداية يناير

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه بإضافة نحو 9.2 مليارات درهم إلى رأسماله السوقي، منذ بداية تعاملات شهر يناير 2025 وحتى نهاية تعاملات يوم أمس (الجمعة - الجلسة السابعة من الشهر الجاري)، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، مع بدء استعداد الشركات المدرجة لانطلاق موسم الإفصاحات السنوية، ثم الإعلان عن خطط التوزيعات على المساهمين وسط ظهور توقعات إيجابية خاصة بهذا الشأن.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 906.905 مليارات درهم، في نهاية جلسات ديسمبر الماضي، إلى 916.084 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس، الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال الجلسات السبع الأولى من شهر يناير، صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.36%، بما يعادل 70.32 نقطة إلى مستوى 5228.32 نقطة، صعوداً من مستوى 5158 نقطة. وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال فترة الرصد نحو 638.11 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 20 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 19.36 مليار درهم.

وبلغت قيمة مبيعات المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي نحو 18.94 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة تبلغ نحو 18.30 مليار درهم، لتكون المحصلة بيعاً بقيمة تبلغ نحو 638.11 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات إلى الشراء بقيمة بلغت نحو 19.33 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 18.803 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 523.47 مليون درهم، محصلة شراء.

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد نحو 13.83 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة تبلغ نحو 13.215 مليار درهم، لتكون المحصلة بيعاً بنحو 614.734 مليون درهم.

من جهته، قال المستشار المالي، محمود عطا، إن «سوق دبي المالي استطاع حصد مكاسب منذ بداية العام الماضي وحتي نهاية الجلسة السابعة من تعاملات العام الجديد 2025، في ظل نجاحه في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وسط إقرار الشركات المدرجة التوزيعات النقدية الأكبر بين أسواق المنطقة».

وأضاف أن من أبرز العوامل التي عزّزت مكاسب أسواق المال المحلية، النشاط اللافت للقطاعات غير النفطية، مثل العقارات والخدمات، فضلاً عن وصول العائد على الاستثمار في السوق إلى نسبة عالية تتجاوز 7%.

وأكد أن سوق دبي لايزال يقود ارتفاعات أسواق المال في دول الخليج، مع وجود معظم الأسهم الكبرى عند مستويات ربحية جاذبة، مقارنة بأسواق المال الخليجية الأخرى.

وأوضح أن من العوامل التي أسهمت في زيادة تصدر «دبي المالي» لقائمة المكاسب خليجياً، النتائج الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الماضي، لافتاً إلى أن هناك عمليات جني أرباح محتملة قد تحدث في أسواق المال المحلية بعد منتصف الشهر الجاري، بسبب تحويل الأرباح غير المحققة إلى محققة للمحافظ الاستثمارية التي تمتلكها شركات مدرجة، نظراً إلى قرب إغلاق العام المالي ككل.