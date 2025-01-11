«ديوا» تؤهل دفعة جديدة من «مديري الاستدامة»

أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وبالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي»، الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي «الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة». ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المشاركين المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة الاستدامة في مجالات متعددة. واستقطب البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 80 طلب مشاركة من 30 جهة، وجرى تخريج 41 منتسباً.

ويعزز البرنامج إسهام مركز الاستدامة والابتكار في صقل الخبرات والمهارات، وتأهيل المختصين ليكونوا الجيل القادم من قادة وخبراء الاستدامة، وإشراك الجميع في إحداث التغيير الإيجابي، وتعزيز تنافسية الأعمال في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة.