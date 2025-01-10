"الشارقة لريادة الأعمال" 2025 يجمع أكثر من 300 متحدث من 45 دولة

يجمع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 1 و2 فبراير المقبل نخبة من أكثر قادة ريادة الأعمال تاثيراً على مستوى العالم ويستضيف أكثر من 300 من كبار الشخصيات العالمية من 45 دولة في فعاليات دورته الثامنة. ومن أبرز المشاركين الشيخة حور بنت سلطان القاسمي وصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود و"رجل الثلج" ويم هوف ومحمد جودت وعمار قنديل إلى جانب مجموعة من صناع التغيير العالميين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والتمويل والفنون والإعلام وتطوير الأعمال وغيرها من القطاعات.

وضاعفت هذه الدورة الموسعة من المهرجان برنامجها باستضافة أصوات عالمية ستساهم في إلهام وتنوير آلاف الحضور في 10 مناطق و5 منصات ليؤكد حضوره كأكبر حدث من نوعه في المنطقة يقام في الشارقة.

وقالت سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) إن المهرجان يضع على قائمة أولوياته وأهدافه توفير بيئة داعمة للابتكار والريادة وتحفيز الطاقات المبدعة التي تملك فرص المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بكافة أبعادها لذلك يحرص المهرجان على أن يكون منصة محلية وعالمية لاستفادة الجمهور من خبرات ورؤى أفضل القياديين والرواد والمؤثرين في العالم.

وتسهم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة "مؤسسة الشارقة للفنون" في تعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي للفن المعاصر والثقافة إذ تمثل جهودها الملموسة ومهاراتها القيادية دوراً محورياً في مد الجسور بين عالم الإبداع والأعمال موفرة لرواد الأعمال رؤى سباقة حول دمج الابتكار الفني في الأعمال. وتقدِّم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة الوليد الإنسانية نموذجاً للعمل الخيري والقيادة حيث يساهم التزامها الحثيث بالقضايا الإنسانية في تغيير حياة الكثيرين من خلال مبادرات تدعم التنمية العالمية والتعليم والتبادل الثقافي وسيوفر خطابها في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 أفكاراً رائدة في القيادة والمسؤولية والالتزام الراسخ.

وسيشكل حضور الرياضي الهولندي ومدرب جودة الحياة ويم هوف المعروف عالمياً بـ"رجل الثلج" في المهرجان تجربة ملهمة للحضور تدفعهم لتبني نهج شامل ومرن في حياتهم الشخصية والمهنية، ويعد محمد جودت الرئيس التنفيذي السابق لقسم الأعمال في "إكس مونشوت فاكتوري" Google X سابقاً من أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا والابتكار وجودة الحياة النفسية والعقلية وستساهم رؤاه في تسليط الضوء على أهمية تقليص الفجوة القائمة بين الإمكانات البشرية والتطور التكنولوجي موفراً خريطة طريق لإنشاء مشاريع مؤثرة. ومن بين المشاركين عمار قنديل من مصر وهو المؤسس المشارك لـ YES Theory وهي علامة تجارية لوسائل التواصل الاجتماعي أُنشِئت كقناة على اليوتيوب لتأسيس مشاريع خاصة برواد الأعمال لتمكينهم من التحلي بالشجاعة كأساس للنجاح.

أما الصحفية الفلسطينية بليستيا العقاد فتستخدم منصتها للكشف عن قصص غير معروفة أو منسية مؤكدة أهمية السرد القصصي ودوره في صناعة التغيير الهادف وترسيخ التواصل في حين تجسد سحر راستي أول قبطانة بحرية إماراتية والرئيس التنفيذي لمجموعة "إس جي آر" المتخصصة في الأعمال الملاحية المرونة والقيادة وتفتح مسارات جديدة في الخدمات الملاحية البحرية وتشكل نموذجاً لجيل جديد من القياديات.

ويستضيف المهرجان محمد سعيد حارب المخرج وفنان الرسوم المتحركة الإماراتي ومبتكر "فريج" أول مسلسل تلفزيوني كرتوني ثلاثي الأبعاد ينتج في الشرق الأوسط ويشارك مع الجمهور نجاحاته في فتح مسارات جديدة لهذا المجال في المنطقة. كما يستضيف المهرجان شيلي فروست مؤسسة ومديرة شركة "ذا فريدج" الترفيهية المتخصصة في تنظيم الفعاليات في دولة الإمارات وستشارك تجربتها في دعم المواهب المحلية وإنشاء منصات ثقافية شاملة.

ويشارك معز الشيخ قصة نجاحه كشريك مؤسس ورئيس تنفيذي لـ"ستارز بلاي" ويكشف كيف استطاع بناء منصة بث ناجحة والتغلب على التحديات في قطاع الإعلام إلى جانب تقديمه رؤى مبتكرة حول القيادة الريادية التي أدت إلى رفع قيمة شركته إلى 420 مليون دولار وتستعرض رائدة الأعمال نهى نبيل تجربتها في عالم التجميل ودورها في إنشاء استراتيجية تسويق شخصية وفريدة في تحقيق نجاح كبير للأعمال.

أما نيكي سكين المبتكر ومستشرف المستقبل المعروف بجولاته العالمية الملهمة فيمكّن الأفراد باستراتيجيات التميز في سوق مزدحمة تشهد تنافساً كبيرا، في حين يشارك تشارلي رايت مؤسس شركة "هيومانترا" المتخصصة في منتجات المكملات الغذائية واللياقة "الإلكتروليات" في دولة الإمارات قصة نجاحه إلى جانب وجهة نظره حول توسيع نطاق الانتشار في السوق. وتجمع هديل الخطيب بين جودة الحياة التقليدية والمعاصرة مع مسحوق الشاي الأخضر "ماتشا" والتقاليد اليابانية لتحضير الشاي وستبين كيفية الاستفادة من ريادة الأعمال في إطار الشغف والاهتمامات الشخصية، كما يضفي الفنان والخطاط ضياء علام لمسة إبداعية ويدمج الخط العربي بفن الجداريات في خطوة تؤكد المرونة والاعتزاز الثقافي وقوة الأصالة في عالم الأعمال.

ويستعرض محمد الحكيم الذي تم تعيينه رئيساً لعمليات شركة "كريبتو دوت كوم" في دولة الإمارات خبرته الواسعة في التطوير الاستراتيجي وتوسيع الأعمال في حين يناقش راشد العبار رائد أعمال في قطاع التجزئة الرقمية والشريك المؤسس لموقع التسوق الرقمي المتخصص بالأزياء "سيفي دوت كوم" توسع فرص التسوق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. ويستعرض علي مختار الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بلتون لرأس المال المخاطر أمام الجمهور تجربته في بناء محفظة تتضمن 10 شركات ناشئة وإدارة استثمارات تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار وتستكمل نور سويد المؤسس والشريك الإداري في "جلوبال فينتشرز" هذه المجموعة كواحدة من كبار الشخصيات الرائدة في رأس المال الاستثماري المتخصص في التنمية التكنولوجية في الأسواق الناشئة. وتجسد عملية إعادة اختيار شعار "حيث ننتمي" رسالة المهرجان وأهدافه الرامية إلى بناء مجتمع من رواد الأعمال والمبتكرين وصناع التغيير من خلال برنامج متكامل من الخطابات الملهمة وورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية وعروض الشركات الناشئة والمسابقات إلى جانب فرص التواصل.