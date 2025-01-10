«إس آند بي»: البنوك الإماراتية تستفيد من قوة الاقتصاد المحلي في 2025

قالت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني إن البنوك الإماراتية استفادت من الاقتصاد القوي، ما أدى إلى تحسن مقاييس جودة الأصول، مؤكدة أن ذلك سيستمر خلال عام 2025. وتوقعت الوكالة، في تقرير «توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات لعام 2025»، أن تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية.

وفي حديثها عن النمو الاقتصادي، توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً في 2025، حيث ستواصل اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ودعم إنشاء شركات جديدة في الدولة.

وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.

ووفق الوكالة، فقد شهدت البنوك زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما سيدعم زخم نموها القوي.

وتوقعت أن تظل ربحية البنوك الإماراتية مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023. وقالت، إن البنوك ستحافظ على كفاءتها القوية بفضل ترشيد استخدام الفروع، ونقل الموظفين إلى مواقع خارجية أقل كُلفة، وزيادة التحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز الربحية. وتستفيد هياكل التمويل في البنوك الإماراتية من القواعد القوية لودائع المتعاملين الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي.