175 دولة تشارك في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يستضيف «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025»، قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، يومَي 14 و15 يناير الجاري، في وقت تمثّل القمة، التي تستقطب مشاركة 13 من قادة الدول، وما يزيد على 140 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، الحدث الرئيس ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز التنمية المستدامة، ينعقد (أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025) تحت عنوان (تكامل القطاعات لمستقبل مستدام)، لاستكشاف فرص فريدة تتيح تعزيز الترابط بين مختلف القطاعات، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف: «لا يقتصر دور (أسبوع أبوظبي للاستدامة) على كونه منصة للحوار وطرح الأفكار الجديدة فحسب، بل يركز أيضاً على تحفيز العمل الجاد والفعّال، واستكشاف الفرص التي يتيحها تعزيز التكامل بين القطاعات والمنظومات لإطلاق مرحلة جديدة تزخر بإمكانات كبيرة وتدعم تقدم البشرية وتسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إن «مصدر» هي الجهة المستضيفة لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» منذ عام 2008، الذي أصبح بمثابة وجهة تجمع قادة وخبراء من قطاعات الحكومة والأعمال حول العالم، مشيراً إلى أن «مصدر» و«أسبوع أبوظبي للاستدامة» استطاعا مواكبة التطورات الكبيرة، حيث حققت «مصدر» نمواً كبيراً لتصبح اليوم شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، مع محفظة مشاريع منتشرة في 40 دولة، في حين واصل «أسبوع أبوظبي للاستدامة» ريادته ليصبح أكبر تجمع عالمي معني بقضايا الاستدامة، ليستضيف سنوياً أكثر من 50 ألف مشارك.

وأضاف: «نتطلع إلى استمرار مسيرة النجاحات، إذ ستستقبل قمة (أسبوع أبوظبي للاستدامة) 13 رئيس دولة وحكومة، كما سيستضيف الأسبوع أكثر ما يزيد على 200 رئيس تنفيذي من شركات عالمية، بجانب مشاركين من 175 دولة».

من جانبه، قال المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة بأبوظبي، الدكتور سيف القبيسي، إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، يوفر فرصة لقطاعي الطاقة والمياه والاستدامة في أبوظبي لتسليط الضوء على الإنجازات وتعزيز توافقها مع الأولويات الوطنية، مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والحياد الكربوني 2050.

وأضاف: «تُعدّ استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 إحدى الركائز الأساسية لعملية التحول، حيث تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% من خلال برامج رئيسة تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة والمياه في المباني، وإعادة استخدام المياه، وتجديد المباني، والمعايير والملصقات، والتبريد المركزي، وإنارة الشوارع».

بدورها، قالت المدير العام لشركة «آر إكس غلوبال الشرق الأوسط»، لين السباعي، إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يُعدّ المنصة الأبرز عالمياً للطاقة المتجددة والاستدامة، حيث يعمل كمنتدى عالمي يجمع قادة الصناعة والمبتكرين وصانعي السياسات لتحويل الأفكار إلى أفعال، ودفع التغيير الفعّال.

وأضافت «ما يجعل الأسبوع مميّزاً، هو التعاون بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، حيث يجمع الأسبوع أكثر من 30 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، ما يتيح للخبراء فرصة التواصل مع الأشخاص المناسبين وبناء شراكات ذات قيمة». وأوضحت أنه في هذا العام، يرحب «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بـ11 جناحاً دولياً، بزيادة نسبتها 40% في عدد العارضين مقارنة مع الدورة السابقة من الأسبوع، ما يعكس مكانة الإمارات كقائد عالمي في تحول أنظمة الطاقة والتزامها بالتقدم المستدام.

وبيّنت السباعي أنه على مستوى المساحة، تصل مساحة المعرض المصاحب للأسبوع إلى أكثر من 35 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة خمسة ملاعب كرة قدم.