«روبوت» منزلي جديد بحجم كرة التنس

أطلقت شركة «سامسونغ» روبوتاً منزلياً جديداً خلال مشاركتها في معرض «CES» للإلكترونيات في مدينة لاس فيغاس، الذي تنتهي فعالياته اليوم.

وذكرت الشركة الكورية الجنوبية أن «الروبوت» Ballie AI الجديد يأتي في حجم كرة التنس، ويدعم الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه يتجول في المنزل بمساعدة الكاميرا، ويجيب عن الأسئلة ويُظهر الأشياء على «البروجيكتور» الخاص به.

وأوضحت أنه كأمثلة على الاستخدامات، يمكن لـ«الروبوت» الجديد عرض فيلم على الحائط أو الإجابة عن الأسئلة حول المشروبات، التي يمكن إقرانها مع وجبة معينة.

ومن المقرر طرح «الروبوت» Ballie AI في وقت لاحق من العام الجاري، غير أن سعره لم يتحدد بعد.