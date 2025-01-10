«الدار» تصدر سندات هجينة بمليار دولار

نجحت شركة الدار العقارية في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة، البالغة قيمته مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

ويشكل هذا الإصدار من مجموعة الدار، بصفتها شركة مساهمة عامة، أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط.

وذكرت «الدار»، في بيان، أمس، أن الصفقة حققت أعلى تصنيف ائتماني، وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة، وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.

وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية، وتوجهها العام وخططها الاستراتيجية وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات، ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليارات دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما أسهمت المملكة المتحدة بنسبة 38%، وأوروبا بـ9%، وأميركا الشمالية 8%، وآسيا بـ4%.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية، فيصل فلكناز: «يشكل الاهتمام الكبير بهذا الإصدار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، دليلاً على الثقة القوية برؤية (الدار) وخططها وتوجهاتها الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن إصدار السندات الهجينة يأتي كخطوة تحوّلية تدعم استمرارية جهود «الدار»، لتمكنها من تحقيق تطلعاتها للنمو عبر تحسين هيكل رأسمالها، وإرساء أسس صلبة لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها، وتحقيق قيمة أفضل لجميع أصحاب المصلحة خلال السنوات المقبلة.