«دبي المالي» إلى أعلى مستوى منذ مايو 2014

استمر مؤشر سوق دبي المالي بالصعود، أمس، للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً 0.38% إلى 5229.34 نقطة، ليستقر فوق مستوى 5200 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2014، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 0.03% إلى 9462.64 نقطة.

كما عزّز سوق دبي المالي مكاسبه خلال الجلسات الست الأولى من العام الجديد 2025 (الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي، والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري)، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 9.98 مليارات درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية، وترقب إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج الربع الرابع من عام 2024.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوق من 906.905 مليارات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء الماضي (آخر جلسات عام 2024)، إلى أكثر من 916.889 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس الخميس، الجلسة قبل الأخيرة من الأسبوع الجاري.

وخلال الجلسات الست الأولى من العام الجديد، صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.38%، بما يعادل 71.34 نقطة إلى مستوى 5229.34 نقطة، من مستوى 5158 نقطة. وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال فترة الرصد نحو 842.41 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 16.74 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 15.89 مليار درهم.

وبلغت قيمة مبيعات المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي نحو 15.83 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة تبلغ نحو 14.99 مليار درهم، لتكون المحصلة بيعاً بقيمة تبلغ نحو 842.41 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات إلى الشراء بقيمة بلغت نحو 16.17 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 15.51 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 659.58 مليون درهم، محصلة شراء.

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد نحو 11.73 مليار درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة تبلغ نحو 10.97 مليارات درهم، لتكون المحصلة بيعاً بنحو 758.07 مليون درهم.