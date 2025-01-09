تنفيذ أول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال للسفن في موانئ دبي

أعلنت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تنفيذ أول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال «LNG» للسفن في إمارة دبي، وذلك في إطار التزام السلطة بتحقيق أهداف الحياد الكربوني لإمارة دبي بحلول عام 2050، والحرص على التحوّل إلى مصادر طاقة أكثر استدامة والعمل على تقليل البصمة الكربونية في قطاع النقل البحري.

وتُعد هذه العملية - الأولى من نوعها في المنطقة - إنجازاً مهماً نحو تعزيز الممارسات المستدامة والحفاظ على البيئة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمليات البحرية الصديقة للبيئة.

وتم تزويد السفينة السياحية «Costa Smeralda» بالغاز الطبيعي المسال في «دبي هاربر» في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إذ تأتي المبادرة في إطار جهود الإمارة المستمرة لحماية النظم البيئية البحرية والحد من تأثيرات التغير المناخي، كما تتماشى مع أهداف دولة الإمارات في تقليص انبعاثات الكربون، إضافة إلى الأهداف العالمية التي وضعتها «المنظمة البحرية الدولية» (IMO) في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، أن إتمام أول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال بنجاح يعكس التزام السلطة بدعم استراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي من خلال تعزيز استخدام الوقود البديل، ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وحماية البيئة البحرية للأجيال المقبلة.

وقال: «ملتزمون ببناء نظام بحري مستدام يواكب مساعي دبي لتحقيق الحياد الكربوني وتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 من خلال الأفكار المبتكرة والدعم التنظيمي المتكامل، وتعكف جميع الفرق المعنية على مواجهة التحديات الحالية وابتكار الفرص لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في المجال البحري».

من جهته، قال المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، الجهة التنظيمية المشرفة على عمليات الموانئ في إمارة دبي، الكابتن إبراهيم البلوشي، إن «السلطة تعمل على تطوير الإطار التنظيمي الذي يسهم في تسهيل عمليات تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال، مع تشجيع استخدام الوقود البديل في مياه الإمارة بهدف تقليل البصمة الكربونية».

وأضاف أنه «تم تطوير لائحة تزويد الوقود التي تشمل اللوائح والقوانين التي توفر إطاراً تنظيمياً شاملاً لمشغلي الموانئ وموردي الوقود البديل مثل الغاز الطبيعي المسال، مع التزام اللائحة بأعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية وفقاً للمعايير الدولية».

وأكد البلوشي أن الإتمام الناجح لأول عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال في دبي يُعد دليلاً على التزام السلطة بتعزيز الأهداف البيئية لدولة الإمارات، ويعكس الرؤية الاستراتيجية لسلطة موانئ دبي في جعل الإمارة مركزاً رائداً للعمليات البحرية المستدامة.