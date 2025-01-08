«طيران الإمارات» تستعد لتصبح أول ناقلة جوية معتمدة في العالم لذوي التوحّد

بدأت «طيران الإمارات» رحلة استثنائية لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كأول «ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد»، بهدف توفير تجربة سفر سلسة وضيافة شخصية للمتعاملين من ذوي التوحد والاضطرابات الحسية، مما يجعل السفر أكثر شمولاً للجميع.

وأفادت الناقلة في بيان لها أمس، بأن من المقرر أن يتم منح هذا الاعتماد رسمياً من قِبل «المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر» IBCCES، خلال الأشهر المقبلة، حيث سيكمل أكثر من 30 ألفاً من أفراد طاقم «طيران الإمارات» التدريبات الأولية. كما تخطط الناقلة لإطلاق معايير وخدمات جديدة لتحسين تجربة السفر للمتعاملين من طيف التوحد وأسرهم، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً العام الجاري.



سفر ميسر للجميع

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان لها بأنه السفر الجوي الدولي، بالنسبة للكثير من أفراد مجتمع التوحد العالمي، يعتبر تجربة صعبة للغاية، أو شيئاً يجب تجنبه تماماً، بسبب المستوى العالي من المحفزات الحسية التي يمكن أن تنطوي عليها، لافتة إلى استطلاع للرأي على موقع «AutismTravel.com» أظهر أن 78% من العائلات تتردد في السفر أو زيارة أماكن جديدة، وأن 94% من المشاركين في الاستطلاع سيأخذون المزيد من الإجازات إذا كان بإمكانهم الوصول إلى أماكن يكون فيها موظفون مدربون ومعتمدون على التوحد.

وأكدت «طيران الإمارات» أنه وكجزء من مهمتها لجعل السفر أكثر شمولاً وسهولة للجميع، فإن هذه الخطوة تدعم أيضاً طموح دبي لتصبح وجهة رائدة للمسافرين من مختلف الاحتياجات في العالم.

مراجعة شاملة

ولفتت الناقلة إلى أنه وانطلاقاً من التزامها بخلق تجربة سفر ترحيبية لجميع المتعاملين بمن فيهم الأفراد المصابين بالتوحد وذوي الاضطرابات الحسية، فقد عملت «طيران الإمارات» بترتيب مراجعة شاملة في الموقع، وتدقيق شامل بالتعاون مع المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، المنظمة الرائدة في مجال التدريب والشهادات الخاصة بالتوحد والتنوع العصبي.

وأضافت أنه وكجزء من جهود بحثية واسعة، فقد أجرى المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر استطلاعاً شمل أكثر من 14 ألف شخص من ذوي الإعاقات المختلفة، بما في ذلك الأفراد المصابين بالتوحد والاضطرابات الحسية، إضافة إلى عائلاتهم ومقدمي الرعاية لهم. وتم جمع البيانات من هذا الاستطلاع إلى جانب مقابلات متعددة، واستطلاع صناعة الطيران من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، وآراء 1200 من المتخصصين في القطاع، حيث أسهمت هذه المدخلات في تطوير معايير مفيدة للمسافرين وطاقم الطيران. كما أجرى خبراء «المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر» عمليات تدقيق لرحلات عدة لـ«طيران الإمارات» على مسارات طويلة وقصيرة المدى.

وتم تجميع البيانات التفصيلية من خلال جمع المدخلات من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك تجارب المسافرين ذوي التوحد، وقادة الفكر العالميين، والمتخصصين في الصناعة، وخبراء الصحة، وذلك بهدف إرساء معايير جديدة لصناعة الطيران لتلبية احتياجات الركاب المصابين بالتوحد والاضطرابات الحسية.

خطة جديدة

وباستخدام نهج مدفوع بالبيانات، تعاونت «طيران الإمارات» مع «المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر» لتطوير خطة جديدة تشمل الرحلة بالكامل، من الخدمات الأرضية إلى الخدمات الجوية، لتكون «طيران الإمارات» الرائدة في تطبيق هذه المعايير في صناعة الطيران. وتتضمن عملية الاعتماد الشاملة التأكد من أن ما لا يقل عن 80% من الموظفين الذين يتعاملون مع المتعاملين يكملون التدريب المخصص، إلى جانب الالتزام بالتدريب المستمر والتحسينات.

تدريب الطاقم

وكشفت «طيران الإمارات» أنه وكجزء من هذه المبادرة، سيخضع موظفو الناقلة من طواقم الخدمات الأرضية وطواقم الطائرة، لتدريب جديد مركز حول التوحد والاضطرابات الحسية، بهدف تزويدهم بالفهم والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المسافرين من ذوي التوحد أو الاضطرابات الحسية، مع أسرهم.

ويشمل التدريب تعريف فرق «طيران الإمارات» بطيف التوحد، والتحديات التي يواجهها الأفراد، وأساليب الدعم المتنوعة التي تعتمد على احتياجات العملاء الفردية، إضافة إلى المحفزات المحتملة، والتي يجب أن يكون الموظفون على دراية بها. ويستند التدريب الجديد إلى الأسس التي أرساها تدريب «طيران الإمارات»: «مقدمة إلى التوحد والإعاقات الخفية»، والذي أكمله 23 ألف موظف في عام 2023.



معايير وخدمات

وكشفت «طيران الإمارات» أنه وعلى مدار عام 2025 وما بعده، ستقدم الاقلة معايير وخدمات جديدة للمتعاملين من ذوي التوحد والاضطرابات الحسية، لضمان سفر أكثر راحة وسهولة. تشمل هذه الخدمات «الدلائل الحسية»، وهي أدوات رقمية طورتها طيران الإمارات، كجزء من عملية المراجعة بالتعاون مع المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، لتمكين المسافرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن البيئات المختلفة التي يواجهونها، للتخطيط بشأن ما يناسب احتياجاتهم.

وأوضحت أنه تم إنشاء الأدلة من خلال إجراء عمليات تدقيق شاملة للمرافق في جميع مرافقها في دبي وتجربة الطيران، وقياس المدخلات الحسية في المناطق العامة مثل مستويات الصوت والإضاءة والمناظر والروائح المحتملة.

وبحسب «طران الإمارات»، فإن من المتوقع أن يشهد عام 2025 تطوراً آخر يتمثل في تقديم منتجات حسية للمتعاملين على متن رحلات «طيران الإمارات» تتضمن ألعاباً حسية أو مساعدات يمكنها تشجيع التركيز، والمساعدة في تقليل السلوك التحفيزي الذاتي وتخفيف التوتر.

مركز صديق لذوي التوحد

وكانت «طيران الإمارات» حصلت في أبريل 2024، على شهادة الاعتماد الرسمية كمركز صديق لذوي التوحد، من قبل «المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر»، وذلك عن جميع مرافقها الأربعة لإنجاز إجراءات السفر بدبي، بما في ذلك مركزها المخصص في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

وفي ديسمبر 2023، أصبح «دبي الدولي» أول مطار دولي يحصل على على «شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد CAC»، في وقت سيمكّن فيه إطار مواصلة دفع أجندة السفر الميسر، برنامج التدريب الجديد لـ«طيران الإمارات»، إضافة إلى المعايير والبروتوكولات الجديدة التي سيتم تنفيذها على مراحل في عام 2025 وما بعده، المتعاملين من ذوي التنوع العصبي من السفر بشكل أكثر راحة.

وأكدت «طيران الإمارات» أن هذه الإنجازات مع رؤية دائرة الاقتصاد والسياحة في أن تصبح دبي أول وجهة معتمدة للتوحد في النصف الشرقي للكرة الأرضية. ومن خلال التعاون الوثيق، تعمل «طيران الإمارات» ودائرة الاقتصاد والسياحة، ومؤسسة مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، وجمارك دبي، على تحقيق تقدم كبير في مجال السفر الشامل والمتاح للجميع.

30 ألفاً من أفراد طاقم «طيران الإمارات» يكملون التدريبات الأولية خلال الأشهر المقبلة.

المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر سيمنح الاعتماد للناقلة خلال الأشهر المقبلة.