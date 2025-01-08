«ديوا» تبحث التعاون مع مدينة إكسبو دبي في الطاقة النظيفة

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مع مدينة إكسبو دبي سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، وتطويره إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجال توفير أرقى الخدمات المتميزة، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، وزيرة دولة للتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع والمبادرات المشتركة التي تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير الحلول المستدامة والتوسع في الطاقة المتجددة.

وأعربت الهاشمي عن تقديرها للجهود التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي في دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، وأكدت أهمية هذه المبادرات في تعزيز مكانة الإمارات كداعم رئيس للاستدامة في العالم، كما تمت مناقشة دور التعاون المشترك، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

واستعرض الطاير رؤية الهيئة واستراتيجياتها وإنجازاتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وانسجام جهودها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لافتاً إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة. وأشار إلى إسهامات الهيئة في جهود العمل المناخي العالمي، فضلاً عن تركيز الهيئة على مجالات الابتكار والتحول الرقمي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستدامة.

وأكد الطاير الدور المحوري لهيئة كهرباء ومياه دبي في دعم أهداف دبي الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.