«عرب بلاست».. بوابة الشركات إلى أسواق العالم

افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، فعاليات معرض «عرب بلاست 2025»، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 750 عارضاً من 35 دولة عربية وأوربية وآسيوية، وهو أكبر معرض لصناعات البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط والصناعات المستدامة والاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت أكدت فيه شركات عالمية مشاركة أن المعرض والإمارات عموماً يمكن أن يشكلا بوابة إلى مختلف الأسواق.

ووفق بيان صحافي، صدر أمس، تجول سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم في المعرض الذي يضم 12 جناحاً دولياً من بينها أجنحة الإمارات والسعودية وألمانيا وإيطاليا والصين والهند، وتعرف إلى أحدث التقنيات المعروضة التي تسهم في دعم صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، واستمع إلى شرح عن تطور هذه الصناعات من مسؤولي الشركات الكبرى التي تمثّل مختلف الدول الخليجية والعربية والأوروبية.

وقال سموّه، إن «إقامة المعرض على أرض دبي في دورته الـ17 تعكس المكانة الرائدة لدبي وجهةً متميّزةً لتنظيم المعارض الكبرى، ولاعباً رئيساً في خدمة الصناعة والتقنيات الحديثة، والشراكات الصناعية والاقتصادية، ومركزاً يجمع الكوادر الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين بمختلف اهتماماتهم ومجالات عملهم».

وأضاف أن «معرض (عرب بلاست) يكتسب أهمية كبرى كونه يدعم صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والمطاط التي تُعدّ محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي لمختلف دول العالم، إضافة إلى أنه يعزز الشراكات الدولية في هذه الصناعات، ويوفر منصة استراتيجية للمشاركين والزوّار لاستكشاف الحلول الرائدة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تطور هذا المجال الحيوي».

وأشاد سموّه بالمكانة التي وصل إليها «عرب بلاست» عالمياً، وتزايد عدد الدول المشاركة في فعالياته عاماً تلو الآخر، كما أشاد بحرص المعرض في دورته الجديدة على دعم ممارسات الاستدامة في صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، والاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة، ودعم خطط إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

من جانبه قال مدير المعرض، نضال محمد كدار، إن «المعرض الذي يستمر حتى التاسع من يناير الجاري، يشهد مشاركة أكثر من 750 عارضاً من 35 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، من بينها الإمارات، والسعودية، وعُمان، والنمسا، والصين، ومصر، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وفيتنام، والأردن».

إلى ذلك، أكد مسؤولون مشاركون في «عرب بلاست 2025»، أهمية دولة الإمارات للشركات العالمية العاملة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات، منصةً استراتيجيةً لتعزيز التوسع في أسواق المنطقة والعالم.

وأشار مسؤولو أجنحة دولية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال المعرض، إلى أن أنظار الشركات العالمية لاسيما الغربية تتجه إلى الإمارات، بوصفها مركزاً استراتيجياً وبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد مدير معرض «عرب بلاست»، نضال محمد كدار، أن الإمارات تُعدّ بوابة استراتيجية للانطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وحتى الأسواق العالمية، إذ تجد الشركات في دبي مركزاً تجارياً يوفر بيئة مثالية للنمو والتوسع.

من جانبه، أكد مسؤول الجناح الألماني في المعرض، فلورين ميكولاش، أهمية السوق الإماراتية في قطاع الصناعات البلاستيكية والماكينات المتقدمة، مشيراً إلى مشاركة نحو 70 شركة ألمانية، وأبدى ميكولاش، الذي يمثّل رابطة صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية، ومقرها في فرانكفورت، تفاؤله بسوق المنطقة، حيث توجد فرص واعدة للنمو والتوسع، لافتاً إلى أن المعرض والإمارات عموماً يمكن أن يشكلا بوابة إلى مختلف الأسواق.

من جهتها، قالت مسؤولة الجناح الإيطالي في المعرض، ماريكا ماج، إن إيطاليا تولي اهتماماً كبيراً بالسوق الإماراتية وتعدّها منصة رئيسة لتوسيع الأعمال التجارية في المنطقة، لافتة إلى أن الجناح الإيطالي يضم 40 شركة، وأشارت إلى أن العديد من الشركات الإيطالية تمتلك فروعاً أو لديها شراكات في دبي والإمارات عموماً، مبينة أن الإمارات تُعدّ من أهم الأسواق لتصدير المنتجات البلاستيكية الإيطالية، وتحدثت ماريكا عن تطلعات الشركات الإيطالية لتوسيع أعمالها في المنطقة من خلال الإمارات.