«موانئ دبي العالمية» ترفع قدرتها الاستيعابية إلى 100 مليون حاوية نمطية

حققت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إنجازاً تاريخياً بتجاوز قدرتها الاستيعابية اليوم أكثر من 100 مليون حاوية نمطية، قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية منذ إنشائها، ما يُعد شاهداً على الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار (40.37 مليار درهم) على مدى العقد الماضي، وبذلك تتصدر «دي بي ورلد» طليعة مشهد التجارة العالمية، ما يتيح لها دعم متعامليها في تنمية أعمالهم وتقديم حلول متكاملة على مستوى سلاسل التوريد.

وعلى مدى السنوات الـ10 الماضية، سجلت الطاقة الاستيعابية لمجموعة «دي بي ورلد» نمواً بنسبة 33%، ويأتي هذا التطور مدفوعاً بالتوسعات ومشاريع التطوير والاستحواذ الجديدة، في وقت دشنت العقد الماضي بمناولة 75.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2014، وواصلت الشركة استثماراتها في تطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات سلاسل التوريد التي تتسم بالتطور على مستوى العالم.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات بنسبة 5% في الأشهر الـ12 الماضية، ما رسّخ مكانة المجموعة، ومكّنها من التوسّع في مجال سلاسل التوريد. وعلاوة على ذلك، عزّز هذا التوسّع حصة المجموعة في الموانئ التي بلغت 9.2% من سوق الحاويات العالمية، ما يعكس التزامها بالاستثمار في الأسواق التي تعمل بها، وتوفير طاقة استيعابية أكبر لمتعامليها وشركائها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «تُعد مناولة ما يزيد على 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، إنجازاً بالغ الأهمية على مسار رحلتنا التي بدأت منذ 45 عاماً، كما تعكس التزامنا بمواصلة الاستثمار لتوفير موانئ وبنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية، بهدف تسهيل تدفق الحركة التجارية، ونحن على ثقة باستمرار نمو سوق الحاويات خلال السنوات المقبلة وسنواكب هذا النمو بتعزيز قدراتنا على تقديم الخدمات له».

وأضاف بن سليّم: «بعقود من الخبرات في العمليات التشغيلية للقطاعات الأكثر ديناميكية في العالم، اكتسبنا فهماً عميقاً لكل جانب من جوانب سلاسل التوريد العالمية المعقدة، ما سمح لنا بتقديم حلول مخصصة بينما يركز الآخرون فقط على تخطي العقبات».

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «دروري» لاستشارات سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي حجم سوق مناولة الحاويات بنسبة 2.8% العام الجاري، وتجمع «دي بي ورلد» بين مشاريع البنية التحتية وحلول النقل متعددة الوسائط والخدمات اللوجستية لربط الشركات بمتعامليها، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء ميناءين جديدين كلياً في «ندايان» بالسنغال و«تونا تكرا» بالهند.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لعمليات الموانئ والمحطات في «دي بي ورلد»، تيمن مييستر، إن «الوصول إلى مثل هذا الإنجاز المذهل يعد أمراً مهماً بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو ما يمثله هذا الرقم في ما يخص تدفق التجارة العالمية وما تمكنّا من تحقيقه في الأسواق التي استثمرنا فيها، فعلى مدى السنوات الـ20 الماضية استثمرنا في موانئ ومحطات على مستوى العالم، وغالباً ما جاءت هذه الاستثمارات في أسواق تجارية أقل تطوراً ولا تمتلك القدرات الكافية، حيث كان تأثيرنا الاجتماعي والاقتصادي كبيراً. وكان أحد أبرز الإنجازات في عام 2024 هو استحواذنا على منشأة بدار السلام في تنزانيا، والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ الخمسينات، حيث كانت تطول أوقات انتظار السفن أحياناً إلى أكثر من شهر. ونجحنا خلال الأشهر الستة الماضية في القضاء على هذه المشكلة تقريباً، ويبدو مستقبل التجارة في تنزانيا اليوم أكثر إشراقاً».

ويوافق العام الجاري إحياء الذكرى السنوية للعديد من الإنجازات، مثل مرور 45 عاماً على افتتاح ميناء جبل علي، و40 عاماً على تأسيس المنطقة الحرة بجبل علي، ما يعكس النمو السريع للشركة والتزامها بالابتكار في قطاع التجارة.